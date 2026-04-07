تفاعل لافت بين المحافظ والطلاب في ملتقى التوظيف بجامعة بني سويف الأهلية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف،فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لـ جامعة بني سويف الأهلية، والذي نظمته الجامعة بمقرها بشرق النيل، بحضور " بلال حبش" نائب المحافظ، الدكتور طارق علي رئيس الجامعة، والمهندس شريف حبيب عضو مجلس الأمناء" المحافظ الأسبق"، الدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمستثمرين وممثلي الشركات المشاركة.

وخلال الفعاليات، حرص المحافظ على التفاعل المباشر مع الطلاب، حيث صعد إلى مسرح الجامعة ووجّه لهم رسالة تحفيزية، أكد خلالها أن المرحلة الحالية تتطلب ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقي، مشدداً على أهمية الاستمرار في التطوير والتدريب وبناء القدرات الذاتية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة. وقد قوبل حديثه بحفاوة كبيرة من الطلاب الذين عبّروا عن سعادتهم بالتفاعل والتصفيق، في مشهد عكس روحاً إيجابية وحواراً مباشراً اتسم بالتشجيع والدعم.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن تنظيم هذا الملتقى يعكس رؤية واعية تستهدف تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي وفرص التوظيف، مشيراً إلى أن التعليم ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لإعداد كوادر قادرة على الإنتاج والمشاركة في عملية البناء والتنمية، خاصة في ظل ما يوفره الملتقى من تواصل مباشر مع الشركات والمصانع والبنوك ومختلف الكيانات الاقتصادية.

كما أشار إلى حرص أجهزة المحافظة على دعم المبادرات التي تتيح فرص عمل حقيقية للشباب، مثمناً التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعي الصناعة والأعمال، باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية، مؤكداً أهمية استدامة مثل هذه الفعاليات وتوسيع نطاقها للوصول إلى أكبر عدد من الشباب، بما يسهم في تعزيز فرص التدريب والتوظيف في مختلف القطاعات.

واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة وكافة الجهات الشريكة، متمنياً التوفيق للطلاب وأن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لمسار مهني ناجح.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة أن الملتقى يأتي بالتزامن مع تخريج الدفعات الأولى من بعض البرامج الدراسية، مشيراً إلى مشاركة نحو 25 كياناً صناعياً واستثمارياً، تضم بنوكاً ومصانع وشركات ومستشفيات ومعامل تحاليل، لتقديم فرص متنوعة تجمع بين التدريب والتوظيف المباشر.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيلم تعريفي عن الجامعة، وكلمات لطلاب من مختلف البرامج، إلى جانب عروض تقديمية للشركات المشاركة، فضلاً عن جولة بالمنطقة المفتوحة التي ضمت مشروعات طلابية مبتكرة عكست ما اكتسبه الطلاب من مهارات ومعارف تطبيقية.