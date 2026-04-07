10 رحلات عمرة هدية.. محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة مديرية التضامن لهذا العام،

وذلك بحضور:الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،ريهام سيد مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومن المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : بكر الشنراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، جمال صابر المدير التنفيذي للمؤسسة

وفى كلمته أكد محافظ بني سوف سعادته بالتواجد في مثل هذا اليوم ،معربا عن خالص تقديره واعتزازه بكل أم مصرية والتي تمثل نموذجاً حقيقياً للعطاء والتضحية فهي بمثابة تاج على الرؤوس،مضيفا أن الكلمات لا تفي بالتعبير عن حجم وتضحيات كل أم من الأمهات المثاليات، والتي كرمها المولى سبحانه عزوجل أفضل تكريم

و قدم محافظ بني سويف تحية خاصة للمؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة المهندس محمد الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والتي كانت حاضرة وبقوة في هذا الاحتفالية ، من خلال تبرعها بإهداء وتخصيص رحلة عمرة لكل أم من الأمهات المثاليات ، داعيا المولى عزوجل أن تكون عمرة مقبولة بمشئية الله

وفي ختام الاحتفالية حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأمهات المكرمات وقيادات المديرية ومسؤولى المؤسسة الدولية للتنمية ،حيث ضمت قائمة المكرمات :السيدة منى عبدالحليم عبد العاطى "الأم المثالية على مستوى المحافظة في مسابقة الرسمية للوزارة"،السيدة هناء فوزي سيد،السيدة زينب توفيق طه،السيدة سلوى أحمد عبد الفتاح، السيدة صفاء عبدالله محمد، السيدة أرزاق عمر أحمد،السيدة هدى منجد متولى، السيدة وفاء محمد محمود،السيدة زينب محمد عبد الغفور ، السيدة نادية محمد عبد الستار .



