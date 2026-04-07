البيت الأبيض: العالم سيعرف الثلاثاء ما إذا كانت الجسور ومحطات الكهرباء ستدمر
سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
10 رحلات عمرة هدية.. محافظ بني سويف يكرم الأمهات المثاليات

بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتكريم الأمهات المثاليات الفائزات في مسابقة مديرية التضامن لهذا العام،

وذلك بحضور:الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ،ريهام سيد مدير إدارة الأسرة والطفولة، ومن المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية : بكر الشنراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، جمال صابر المدير التنفيذي للمؤسسة

وفى كلمته أكد محافظ بني سوف سعادته بالتواجد في مثل هذا اليوم ،معربا عن خالص تقديره واعتزازه بكل أم مصرية والتي تمثل نموذجاً حقيقياً للعطاء والتضحية فهي بمثابة تاج على الرؤوس،مضيفا أن الكلمات لا تفي بالتعبير عن حجم وتضحيات كل أم من الأمهات المثاليات، والتي كرمها المولى سبحانه عزوجل أفضل تكريم

و قدم محافظ بني سويف تحية خاصة للمؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيادة المهندس محمد الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والتي كانت حاضرة وبقوة في هذا الاحتفالية ، من خلال تبرعها بإهداء وتخصيص رحلة عمرة لكل أم من الأمهات المثاليات ، داعيا المولى عزوجل أن تكون عمرة مقبولة بمشئية الله

وفي ختام الاحتفالية حرص المحافظ على التقاط صورة جماعية مع الأمهات المكرمات وقيادات المديرية ومسؤولى المؤسسة الدولية للتنمية ،حيث ضمت قائمة المكرمات :السيدة منى عبدالحليم عبد العاطى "الأم المثالية على مستوى المحافظة في مسابقة الرسمية للوزارة"،السيدة هناء فوزي سيد،السيدة زينب توفيق طه،السيدة سلوى أحمد عبد الفتاح، السيدة صفاء عبدالله محمد، السيدة  أرزاق عمر أحمد،السيدة  هدى منجد متولى، السيدة وفاء محمد محمود،السيدة   زينب محمد عبد الغفور ، السيدة  نادية محمد عبد الستار .


 

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

اللحم البقري

اعرفها قبل ما تشتري .. علامات تكشف اللحمة الفاسدة

كركم

يحمي من الأمراض.. إيه الحاجات اللي ينفع تضيفها على الكركم

سلس البول

مش بس التسرب.. أعراض غير متوقعة لسلس البول

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

