محافظ بني سويف يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه، خلفًا لأمل الهواري، لبلوغها السن القانونية للتقاعد، وذلك بحضور محمد بدر، وكيل المديرية.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للأستاذ محمد بدر، لما بذله من جهد متميز خلال الفترة الماضية، خاصة خلال قيامه بأعمال وكيل الوزارة، مؤكدًا أن تلك المرحلة شهدت أداءً مشرفًا وإدارة واعية ساهمت في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

كما شدد المحافظ على أهمية استمرار العمل بنفس الروح، موجّهًا وكيل الوزارة الجديد بضرورة استكمال ما تحقق من جهود، والبناء على ما تم إنجازه، مع التركيز على تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأكد المحافظ على أهمية تحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين القيادات، خاصة في ظل استمرار محمد بدر في موقعه كوكيل للمديرية، بما يسهم في دعم استقرار المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة الأداء، من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتنفيذ الأنشطة والمبادرات التعليمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة أطراف المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

ومن جانبه، أعرب محمد بدر، وكيل المديرية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على دعمه المستمر وثقته، مؤكدًا أن العمل داخل مديرية التربية والتعليم سيظل قائمًا على التعاون والتكامل بين جميع القيادات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار بذل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، دعمًا لمنظومة التعليم وتحقيقًا للصالح العام.

فيما أعرب محمود زكريا الفولي عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على حسن الاستقبال والدعم، مؤكدًا حرصه على بذل أقصى الجهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في هذا القطاع الحيوي.