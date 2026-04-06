محافظة بني سويف: تكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق والتعاون مع الأجهزة الأمنية

تابع كامل على غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، عبر بث مباشر خلال تواجده بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة"، جهود الأجهزة التنفيذية في مجال تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 909 بشأن تنظيم مواعيد غلق المنشآت التجارية والمحال العامة .

وتابع السكرتير العام "أمس الأحد" الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة وتخفيض إنارة إعلانات الطرق والمحدد لها التاسعة مساءً.

وخلال تواصله مع رؤساء المدن ،أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة بالشارع .