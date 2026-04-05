انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ناصر في بني سويف.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن قري "جزيرة ابو صالح، علي حمودة، والغرقد" غدا الإثنين الموافق 2026/4/6 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 مساءا نفس اليوم.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يرجع إلى وجود اعمال ترحيل خط طرد محطة مياه جزيرة ابو صالح و توقفها ضمن اعمال مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار و الشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.