تموين بني سويف: ضبط أكثر من 300 مخالفة في حملات خلال أسبوع

نفذت مديرية التموين ببني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ، باستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 28 مارس 2026 حتى 3 أبريل الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

حيث أسفرت الحملات على المخابز البلدية، تحرير 151مخالفة شملت: إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف،توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف ،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد.

وتم تحرير 26مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، 51 مخالفة بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، و10مخالفات في مجال المواد البترولية، 37 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و33مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص أو سجل تجاري