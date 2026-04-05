«مستقبل ممارسة الخدمة الاجتماعية .. التحديات والامتيازات» ندوة بجامعة بني سويف | صور

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان "مستقبل ممارسة الخدمة الاجتماعية: التحديات والتراخيص والامتيازات النقابية"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهن الاجتماعية ببني سويف.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية، ومتابعة الدكتور محمد سعد الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهى محمد هلال الشوبري رئيس قسم العمل مع المجتمعات والمنظمات، وحاضر في الندوة الدكتور جمال عبدالمطلب نقيب المهن الاجتماعية ببني سويف.

وتناولت الندوة مستقبل مهنة الخدمة الاجتماعية في ظل المتغيرات المعاصرة، وأبرز التحديات التي تواجه الممارسين، بالإضافة إلى أهمية الحصول على التراخيص المهنية، والدور الحيوي الذي تقوم به النقابة في دعم الأخصائيين الاجتماعيين.

وشهدت الندوة حوارًا تفاعليًا مثمرًا مع طلاب الكلية، تم خلاله مناقشة آليات الانضمام لنقابة المهن الاجتماعية، والمزايا التي تقدمها لأعضائها، إلى جانب استعراض فرص العمل المتاحة في مجالات الخدمة الاجتماعية وتنوعها.

وفي ختام الندوة، أكد القائمون على الفعالية أهمية هذه اللقاءات في رفع وعي الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات وخدمة المجتمع بكفاءة.