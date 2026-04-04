وكيل صحة بني سويف يشارك في المؤتمر العلمي لمستشفى صدر المنصورة

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
شارك الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لمستشفى صدر المنصورة، والذى افتتحه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الصحي وأساتذة الجامعات من مختلف المحافظات.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على دعم الأنشطة العلمية وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر مناقشة أحدث المستجدات في مجال الأمراض الصدرية، واستعراض التجارب الناجحة في تطوير الأداء داخل المستشفيات، إلى جانب تسليط الضوء على إنجازات مستشفى صدر المنصورة وما تحقق بها من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الدكتور هاني جميعة أهمية هذه الفعاليات العلمية في تعزيز كفاءة الأطباء، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المديريات الصحية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية.

كما أشاد بحسن التنظيم والمستوى العلمي المتميز للمؤتمر، مثمنًا جهود إدارة مستشفى صدر المنصورة في تحقيق هذا التقدم، ومؤكدًا استمرار التعاون بين مختلف القطاعات لتقديم خدمه طبيه جيدة للمواطنين.

وشهد المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي تناولت أحدث المستجدات في مجال الأمراض الصدرية، حيث تضمنت محاضرات حول الإنفلونزا وأحدث طرق التعامل معها، والعلاج بالخلايا الجذعية كأحد الآفاق الجديدة في علاج أمراض الصدر، إلى جانب استعراض أحدث أساليب تشخيص وعلاج سرطان الرئة، والتعامل مع حالات الالتهاب الرئوي، فضلًا عن مناقشة أحدث التوصيات العلمية في علاج الجلطة الرئوية لعام 2026.

وعلى هامش المؤتمر، تم تكريم عدد من القيادات الطبية والعناصر المتميزة تقديرًا لجهودهم في تطوير خدمات الأمراض الصدرية وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

