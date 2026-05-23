أخبار أسوان| وفاة عضو مجلس شيوخ سابق... إزالة تعديات..استعدادات مكثفة لعيد الأضحى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 22/5/2026 أحداث متنوعة.

فقد نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، النائب حسين عبد المجيد عثمان الشهير بـ"حسونة عبد المجيد"، عضو مجلس الشيوخ السابق، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه.

وقدم محافظ أسوان تعازيه إلى والد الفقيد النائب عبد المجيد عثمان، ولجميع أفراد الأسرة، وعموم قبيلة العبابدة، وأهالى مركز ومدينة دراو، فى هذا المصاب الأليم، مؤكدًا مشاركة المحافظة لأسرته فى أحزانهم.

في ظل الجهود المكثفة لتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في البشر، وبناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واصلت وحدة تكافؤ الفرص بقيادة سهير مكى تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعى المجتمعى، ودعم تمكين المرأة وذوى الإعاقة، من خلال تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية بالتعاون مع الجهات التعليمية والدينية والمجتمعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعى بأسوان



جهود متنوعة

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29، حيث أسفرت الجهود عن إزالة 1148 حالة تعدٍّ بمساحة 293 ألفًا و214 م2، بالإضافة إلى إزالة 141 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة 612 فدانًا، وذلك منذ انطلاق المرحلة في 2 مايو وحتى الآن.



إزالة 1289 حالة تعد ضمن بالمرحلة الأولى من الموجة 29 في أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى ، لدعم التمكين الإقتصادى للسيدات والفتيات من خلال التدريب على الحرف والمنتجات اليدوية، خاصة داخل القرى المستهدفة بالمبادرات التنموية فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر.



تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بأسوان

تشهد محافظة أسوان استعدادات مكثفة فى مختلف القطاعات الخدمية ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير أجواء آمنة وحضارية للمواطنين والزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .



استعدادات مكثفة في مختلف القطاعات الخدمية بأسوان خلال عيد الأضحى المبارك