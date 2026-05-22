فعاليات وحدة تكافؤ الفرص لدعم التمكين المجتمعى بأسوان

في ظل الجهود المكثفة لتنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في البشر، وبناءً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واصلت وحدة تكافؤ الفرص بقيادة سهير مكى تنفيذ أنشطة وفعاليات متنوعة تهدف إلى تعزيز الوعى المجتمعى، ودعم تمكين المرأة وذوى الإعاقة، من خلال تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية بالتعاون مع الجهات التعليمية والدينية والمجتمعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

محاور الفعاليات دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تنظيم ورشة تدريبية لتعليم لغة الإشارة ضمن فعاليات مبادرة “الإشارة حياة” بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب طب أسوان ، وإستهدفت تدريب مجموعة من الطلاب على أساسيات لغة الإشارة وآليات التواصل الفعال مع المترددين على المستشفيات من الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية.

وتم التأكيد على أن لغة الإشارة ليست مجرد وسيلة تواصل ، بل جسر إنسانى يفتح أبواب الأمان والثقة والدمج الحقيقى داخل المؤسسات الطبية ، ويؤسس لجيل من الأطباء أكثر وعيًا بإحتياجات المجتمع وأكثر قدرة على التعامل مع جميع الفئات بكفاءة وإقتدار .

تنظيم ندوة بعنوان " التمكين الإقتصادى " بقرية عنيبة بمركز نصر النوبة بالشراكة مع أحد البنوك الوطنية حيث تناولت الندوة أهمية التمكين الإقتصادي ودعم المرأة والشباب ، وسبل تعزيز المشروعات الصغيرة لدعم التنمية المستدامة بالمجتمع.

نظمت جمعية تنمية المجتمع للتفاعل الإجتماعى ببنبان ، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى بأسوان ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان ، حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى الفشل الكلوى أمام مركز الغسيل الكلوى ببنبان للمساهمة فى إنقاذ الأرواح، إلى جانب نشر ثقافة التبرع بالدم وتعزيز روح التكافل المجتمعي بين المواطنين .

جهود متنوعة

كما تم تنظيم ندوة بعنوان " التطوع مسئولية مجتمعية " بمدينة السباعية ، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل التطوعى وتعزيز روح المشاركة المجتمعية بين الشباب والفتيات ، والتأكيد على أهمية التطوع كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر وعياً وتعاوناً .

آليات التنفيذ تم تنفيذ هذه الفعاليات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى، مع التركيز على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والمجتمعية داخل المدن والقرى، بما يحقق التكامل بين الجهود التوعوية والتنموية.

وتهدف هذه الجهود إلى المساهمة فى بناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، من خلال دعم وتمكين مختلف الفئات المجتمعية، وترسيخ قيم المشاركة والإنتماء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة التى تشهدها محافظة أسوان.