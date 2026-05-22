محافظ أسوان ينعى النائب حسونة عبد المجيد عضو مجلس الشيوخ السابق

نعى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ببالغ الحزن والأسى، النائب حسين عبد المجيد عثمان الشهير بـ"حسونة عبد المجيد"، عضو مجلس الشيوخ السابق، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأهله ومحبيه.

وقدم محافظ أسوان تعازيه إلى والد الفقيد النائب عبد المجيد عثمان، ولجميع أفراد الأسرة، وعموم قبيلة العبابدة، وأهالى مركز ومدينة دراو، فى هذا المصاب الأليم، مؤكدًا مشاركة المحافظة لأسرته فى أحزانهم.

ودعا المهندس عمرو لاشين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.