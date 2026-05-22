الصحة العالمية: 12 إصابة بفيروس هانتا على سفينة رحلات بحرية| تفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أحد أفراد طاقم سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" ثبتت إصابته بفيروس هانتا.

وتم نقل المصاب جواً إلى بلده الأم، هولندا، حيث سيخضع للعزل، وحتى الآن، تم تأكيد 12 حالة إصابة بالفيروس.

توفي شخص في مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية جراء إصابته بفيروس هانتا، في حالة أكد مسئولو الصحة أنها لا ترتبط بتفشي المرض الأخير على متن سفينة سياحية.

ويبدو أن العدوى انتقلت نتيجة تعرضه لقوارض محلية، وفقًا لوزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو، حسب ما أفادت به صحيفة "يو إس توداي" الأمريكية.

ويخضع 41 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمراقبة بسبب فيروس هانتا، وذلك في إطار التحقيق في حالات الإصابة التي ارتبطت بتفشي المرض المميت الذي أودى بحياة ثلاثة ركاب على متن سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس".

ويُسجل في الولايات المتحدة ما بين 14 و24 حالة إصابة بهذا المرض النادر سنويًا فعلى سبيل المثال، ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سُجلت 26 حالة إصابة بفيروس هانتا في الولايات المتحدة عام 2023، و13 حالة عام 2022، و16 حالة عام 2021.