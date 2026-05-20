توك شو| مدبولي: المعلم المصري بطل المرحلة.. حقيقة وصول «إيبولا» و«هانتا» مصر.. ومفاجأة سارة بشأن الطماطم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدبولي: المعلم المصري بطل هذه المرحلة والدولة لا تدخر جهدا لتحسين ظروفه

ثمن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر، الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم.. والمعلم المصري بوصفه البطل فى هذه المرحلة.

وأوضح أن الدولة تعول على المعلم فى الفترة القادمة لتحسين مؤشرات جودة التعليم والدولة لا تدخر أى جهد فى تحسين ظروفه المعيشية.

وأشار إلى انه في ظل ما تعانيه الدولة من تحديات كان هناك إصرارا من الرئيس على أن يكون للمعلم مزايا في هذه الفترة إيمانا منا بأنه يجب ان يكون على رأس أفضل القطاعات الموجودة في الدولة.

وزير التعليم: نظام البكالوريا خفف الضغوط النفسية والاجتماعية عن كاهل الأسر

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم العمل على خلق بنية تعليمية تتماشى مع سوق العمل، حيث تم تطوير البنية التعليمية والمناهج.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسف، أن الوزارة قامت بتدريب المعلمين بالتعاون مع جامعة يابانية.

ولفت إلى أن نظام التعليم الثانوي شهد تطورًا جوهريًا لتخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية عن كاهل الأسر، منوها بأن استحداث نظام البكالوريا كان بهدف تقليل الضغط النفسي على الأسر والطلاب، في إطار أجندة إصلاحية تم تنفيذها.

وأشار إلى أننا نتطلع إلى تخريج أجيال تتماشى مع المتغيرات المتسارعة من حولنا، وقادرة على التعامل مع التطورات في التكنولوجيا الحديثة.

حقيقة وصول «إيبولا» و«هانتا» إلى مصر وما الفارق بينهما.. فيديو



مع تزايد الحديث عن الفيروسات والأمراض المعدية حول العالم، تتجه أنظار المواطنين إلى طرق الوقاية وتعزيز المناعة، خاصة في ظل انتشار بعض الفيروسات التي تثير القلق مثل «إيبولا» و«هانتا».

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، نصائح مهمة للمواطنين بشأن الفيروسات المنتشرة، مؤكدًا أن الفيروسات بشكل عام لا يوجد لها علاج محدد، وأن مناعة الإنسان هي العامل الأساسي في التغلب على المرض.



«الزراعة» تكشف أسباب الارتفاع المؤقت لأسعار الطماطم.. وتزف بشرى



قال الدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة، إن الارتفاع الحالي في أسعار الطماطم يعد مؤقتًا، ويرجع إلى التغيرات المناخية الحادة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، ما أثر سلبًا على الزراعات الشتوية وأدى إلى انخفاض حجم المعروض في الأسواق.

وأوضح جريس خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الزراعة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع الأزمة، تضمنت التوسع في الزراعات المحمية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتغيرات المناخية، إلى جانب تدريب الباحثين على تقنيات الاستشعار عن بعد لمواجهة الآفات وتحسين الإنتاجية.

الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

شهدت حالة الطقس، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

وأكد محمود القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن البلاد تشهد تحسنًا واضحًا في الأحوال الجوية مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، إلى جانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



مبعوث الأمم المتحدة: مقياس التحسن في نتائج التعلم مازال يمثل التحدي القادم

أكد المبعوث الخاص بالأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر بحضور رئيس الوزراء.



وأضاف: “الدول لا تبني مستقبلها الحقيقي بالبنية التحتية وحدها، بل ببناء الإنسان والإستثمار فى التعليم.. هناك تحسن ولكن هناك مسيرة طويلة نبدأها حتي يتمتع هذا التقرير بالمصداقية الواجبة ”.



وتابع: “الدراسة تؤكد أن مقياس التحسن الفعلي فى نتائج التعلم مازال يمثل التحدي القادم، وهذا ليس عجزا بل دليل على أن الإصلاح يدار بمنهجية علمية تعترف بما تحقق وما لم يتحقق بعد، ولم أعلم عن زملائي فى اليونيسف مجاملة على الإطلاق فى تقاريرهم، وهذا التقرير يؤكد على هذا الحياد والبيانات والأدلة شاهدة على ذلك”.

رئيسة ملف الشراكة القطرية لمصر: نسعى لتوفير تعليم جيد لكل طفل من خلال رؤية واضحة وخطة طموحة



أكدت سوهي بنبيك، رئيسة ملف الشراكة القطرية لمصر، أنه يتم السعي إلى توفير تعليم جيد لكل طفل من خلال رؤية واضحة وخطة طموحة.

وأوضحت، خلال كلمتها في مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» وإعلان نتائج إصلاح التعليم المصري بالتعاون مع اليونيسف، أنها سعيدة بالمشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع وزارة التربية والتعليم في العام الماضي، وأن من بين التحديات التي تمت مواجهتها الكثافة الطلابية وضعف نسب حضور الطلاب، إلا أنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في هذا الإطار.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو.. عيار 21 بكام؟



يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5870 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7830 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54800 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الأربعاء 20 مايو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.20 جنيه

سعر الشراء: 53.06 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.83 جنيه

سعر الشراء: 61.66 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.33 جنيه

سعر الشراء: 71.12 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.18 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.48 جنيه

سعر الشراء: 14.44 جنيه

البطيخ سليم محدش يقلق.. الزراعة توضح أمرا مهما للمواطنين

شهدت الفترة الأخيرة تداولت بعض الشائعات تفيد بوجود تلف واسع في محصول البطيخ، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين والمزارعين على حد سواء.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تلف واسع في محصول البطيخ لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الوزارة تحركت فوراً بعد تداول مقطع فيديو يتحدث عن وجود مشكلات في مزارع البطيخ بمنطقتي البرلس وبلطيم.