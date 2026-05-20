الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل

أسماء عبد الحفيظ

عاد فيروس إيبولا ليثير القلق عالميًا من جديد، بعد تداول تقارير صحية تتحدث عن ظهور حالات جديدة في بعض المناطق الأفريقية، ما أعاد إلى الأذهان واحدًا من أخطر الفيروسات التي واجهها العالم خلال العقود الماضية، خاصة بسبب سرعة تدهور الحالة الصحية للمصابين وارتفاع معدلات الوفاة في بعض موجات التفشي السابقة.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الفيروسية النادرة والخطيرة، إذ يهاجم الجسم بشكل عنيف وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة خلال أيام قليلة، لذلك تتم متابعة أي تطورات مرتبطة به بحذر شديد.

وفيما يلي 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا:

1- قد تصل نسبة الوفاة إلى أرقام مرعبة

من أخطر ما يميز فيروس إيبولا أن بعض سلالاته ارتبطت بمعدلات وفاة مرتفعة للغاية، خاصة في حالات التأخر في العلاج أو ضعف الرعاية الصحية، وهو ما جعله يُعرف عالميًا باسم “الفيروس القاتل”.

2- يبدأ بأعراض تشبه الإنفلونزا

الصدمة أن أعراض فيروس إيبولا الأولى قد تبدو عادية جدًا، مثل الحمى والصداع وآلام الجسم والإرهاق، لذلك قد يظن البعض أنه مجرد دور برد أو إنفلونزا، قبل أن تتدهور الحالة بشكل سريع في بعض الحالات.

3- لا ينتقل عبر الهواء

رغم خطورته الكبيرة، فإن فيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء مثل فيروس كورونا أو الإنفلونزا، لكنه ينتقل من خلال ملامسة دم أو سوائل جسم الشخص المصاب أو الأدوات الملوثة، وهو ما يجعل الوقاية ممكنة عند الالتزام بالإجراءات الصحية.

4- الخفافيش من أبرز مصادره الطبيعية

تشير الدراسات إلى أن بعض أنواع الخفافيش تُعتبر من أهم الحوامل الطبيعية للفيروس، ويمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الحيوانات أو البشر في ظروف معينة، خاصة داخل المناطق الاستوائية بأفريقيا.

5- العالم أصبح أكثر استعدادًا لمواجهته

بعد موجات التفشي السابقة، تمكن العلماء من تطوير لقاحات وعلاجات ساعدت على تقليل خطورة المرض، كما أصبحت الأنظمة الصحية الدولية أكثر سرعة في اكتشاف الإصابات واحتواء أي بؤر جديدة للفيروس.

ويؤكد خبراء الصحة أن القلق من فيروس إيبولا لا يعني الذعر، خاصة أن العالم يمتلك حاليًا خبرات طبية وإجراءات وقائية أفضل مما كان عليه في الماضي، لكن تبقى الوقاية والوعي الصحي العامل الأهم في منع انتشار أي عدوى جديدة.

