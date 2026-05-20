البطيخ سليم محدش يقلق.. الزراعة توضح أمرا مهما للمواطنين

شهدت الفترة الأخيرة تداولت بعض الشائعات تفيد بوجود تلف واسع في محصول البطيخ، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين والمزارعين على حد سواء.

إلا أن الجهات المختصة أكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أن المحصول يتمتع بجودة جيدة وأن عمليات الزراعة والإنتاج تسير بصورة طبيعية.

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تلف واسع في محصول البطيخ لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الوزارة تحركت فوراً بعد تداول مقطع فيديو يتحدث عن وجود مشكلات في مزارع البطيخ بمنطقتي البرلس وبلطيم.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المنطقة تضم نحو 3500 فدان مزروعة بما يُعرف بـ«البطيخ البعلي»، وبعد فحص الفرق العلمية التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية، تبين أن المشكلة تقتصر على مزرعة أو اثنتين بمساحة إجمالية تبلغ 7.5 فدان فقط، بينما باقي المساحات المزروعة بالمحصول سليمة ولا توجد بها أي مشكلات.

وأشار الدكتور خالد جاد إلى أن التحاليل أثبتت عدم وجود أي مشكلة في التقاوي أو أي إصابات وبائية، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى خطأ في التسميد، حيث تم الإفراط في استخدام السماد الأزوتي على حساب الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، ما أدى إلى زيادة النمو الخضري للنبات وضعف إنتاج الثمار.

وتابع أن الفريق العلمي قدم توصيات عاجلة للمزارع المتضرر لمحاولة إنقاذ المحصول، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا تتأخر في تقديم الدعم حتى لو كانت المشكلة تخص فداناً واحداً فقط، مشدداً على أن البطيخ المتداول في الأسواق آمن تماماً، وأن الإنتاج على مستوى الجمهورية مستقر والجودة ممتازة والأسعار بدأت في الانخفاض.

كما أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للوقوف على أبعاد الموقف وتحديد الأسباب على الطبيعة، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة الميدانية المستمرة والشفافة لشكاوى المزارعين، وتفاعلاً مع ما رُصد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس (مركز بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ.

لجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه بناءً على هذه التوجيهات، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإجراء فحص مبدئي، تلاها دفع الوزارة بلجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين من: الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن والمعاهد البحثية المختصة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة والبساتين بالمديرية وإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم معاينة الحقول المتضررة.

وأوضح البيان، أن الفحص قد أسفر عن، أن مساحة محصول البطيخ المنزرعة في منطقة بلطيم وفقاً لسجلات الحصر الفعلي حوالي 3500 فدان، وتتمتع جميعها بحالة إنتاجية وصحية ممتازة وتخضع للمتابعة الدورية، كما تنحصر المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، مما يؤكد استقرار حالة المحصول بالمنطقة بالكامل.