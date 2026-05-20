قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة بجامعة القاهرة.. انعقاد مجلس كلية الصيدلة داخل مصنع إنتاج دوائي
البطيخ سليم محدش يقلق.. الزراعة توضح أمرا مهما للمواطنين
المركز القومي للبحوث يواصل إنجازاته بابتكار جديد في مجال تخزين الهيدروجين
دعاء اليوم الرابع من ذي الحجة للرزق.. أدركه بـ 13 كلمة لا ترد
وقف رحلات البالون بالأقصر 3 أشهر خلال الصيف لتعزيز السلامة الجوية
بعد رصد مسيرة.. الاحتلال يفعل صفارات الإنذار في المالكية
بوتين: التعاون الروسي الصيني يقوم على نظام متعدد الأقطاب والتبادل التجاري تجاوز 200 مليار دولار
طقس الأربعاء: أمطار خفيفة في الشمال ورياح ترابية وحرارة شديدة في الجنوب
وزيرة خارجية المملكة المتحدة تثمن الجهود الحثيثة لمصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 20 مايو 2026
ضبط الأسعار وجذب الاستثمارات .. ملفات حيوية على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
عصام السقا لصدى البلد: مسلسل “صحاب الأرض” نقلة مهمة في مسيرتي الفنية وتجربة إنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البطيخ سليم محدش يقلق.. الزراعة توضح أمرا مهما للمواطنين

البطيخ
البطيخ
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة تداولت بعض الشائعات تفيد بوجود تلف واسع في محصول البطيخ، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المواطنين والمزارعين على حد سواء.

 إلا أن الجهات المختصة أكدت أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، موضحة أن المحصول يتمتع بجودة جيدة وأن عمليات الزراعة والإنتاج تسير بصورة طبيعية.  

البطيخ
البطيخ

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تلف واسع في محصول البطيخ لا أساس له من الصحة، موضحاً أن الوزارة تحركت فوراً بعد تداول مقطع فيديو يتحدث عن وجود مشكلات في مزارع البطيخ بمنطقتي البرلس وبلطيم.

البطيخ
البطيخ

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المنطقة تضم نحو 3500 فدان مزروعة بما يُعرف بـ«البطيخ البعلي»، وبعد فحص الفرق العلمية التابعة للوزارة ومركز البحوث الزراعية، تبين أن المشكلة تقتصر على مزرعة أو اثنتين بمساحة إجمالية تبلغ 7.5 فدان فقط، بينما باقي المساحات المزروعة بالمحصول سليمة ولا توجد بها أي مشكلات.

البطيخ
البطيخ

وأشار الدكتور خالد جاد إلى أن التحاليل أثبتت عدم وجود أي مشكلة في التقاوي أو أي إصابات وبائية، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى خطأ في التسميد، حيث تم الإفراط في استخدام السماد الأزوتي على حساب الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، ما أدى إلى زيادة النمو الخضري للنبات وضعف إنتاج الثمار.

وتابع أن الفريق العلمي قدم توصيات عاجلة للمزارع المتضرر لمحاولة إنقاذ المحصول، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا تتأخر في تقديم الدعم حتى لو كانت المشكلة تخص فداناً واحداً فقط، مشدداً على أن البطيخ المتداول في الأسواق آمن تماماً، وأن الإنتاج على مستوى الجمهورية مستقر والجودة ممتازة والأسعار بدأت في الانخفاض.

كما أصدر  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات عاجلة للوقوف على أبعاد الموقف وتحديد الأسباب على الطبيعة، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على المتابعة الميدانية المستمرة والشفافة لشكاوى المزارعين، وتفاعلاً مع ما رُصد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر محصول البطيخ بمنطقة البرلس (مركز بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ.

لجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين
وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه بناءً على هذه التوجيهات، تحركت لجنة أولية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإجراء فحص مبدئي، تلاها دفع الوزارة بلجنة علمية وميدانية موسعة تضم نخبة من المتخصصين من: الإدارة المركزية للمحاصيل، والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، فضلا عن والمعاهد البحثية المختصة، بالإضافة إلى إدارات المتابعة والبساتين بالمديرية وإدارة بلطيم الزراعية، حيث تم معاينة الحقول المتضررة.

وأوضح البيان، أن الفحص قد أسفر عن، أن مساحة محصول البطيخ المنزرعة في منطقة بلطيم وفقاً لسجلات الحصر الفعلي حوالي 3500 فدان، وتتمتع جميعها بحالة إنتاجية وصحية ممتازة وتخضع للمتابعة الدورية، كما تنحصر المشكلة في مساحة 7.5 فدان فقط، مما يؤكد استقرار حالة المحصول بالمنطقة بالكامل.

وزارة الزراعة الزراعة البطيخ محصول البطيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تدرس التعليم تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ؟|اعرف الحقيقة

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ صعود جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مجدي البدوي: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية

صورة أرشيفية

مدحت وهبة : بروتوكول مع الإفتاء لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان ودعم المقبلين على الزواج

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال : مشروع مستقبل مصر يفتح آفاقًا اقتصادية كبرى ويوفر 2 مليون فرصة عمل

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

أعراض منتصف العُمر عند النساء .. آلام المفاصل واضطرابات النوم أبرزها

النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة
النساء بعد الأربعين يشعرن بأعراض صحية مزعجة

هل يُساعد زيت الزيتون في بطء الشيخوخة؟.. نصائح لاختيار النوع الصحيح

كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة
كيف يساعد زيت الزيتون في إبطاء الشيخوخة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد