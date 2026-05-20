مقتـ.ل قيادي كبير في جيش الاحتلال بجنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقـ.تل ضابط احتياط برتبة رائد خلال المواجهات الدائرة في جنوب لبنان، في أحدث حصيلة لخسائره العسكرية على الجبهة الشمالية.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أن القتيل هو الرائد إيتامار سبير، البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان يشغل منصب نائب قائد سرية في الكتيبة 7008، مشيرا إلى أنه قتـ.ل أثناء العمليات العسكرية في جنوب لبنان.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سبير ينحدر من مستوطنة "عيلي"، مؤكدة أن السلطات العسكرية سمحت بنشر تفاصيل مقتله مساء الثلاثاء.

في الوقت نفسه أفاد موقع واللا العبري بأن قائد لواء المدرعات 401 وعدد من جنود قوات الاحتلال أصيبوا نتيجة استهدافهم بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. في جنوب لبنان.

وبحسب التقارير العبرية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع المواجهات على الحدود اللبنانية إلى 21 عسكريا، عقب الإعلان عن مقتل سبير.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن ثمانية من عناصر الجيش وقوات الأمن الإسرائيليين قتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار قبل نحو شهر، بينهم خمسة قضوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي وتم تمديده أكثر من مرة، فإن التوتر لا يزال مستمرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تبادل للهجمات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله"، خاصة في المناطق الجنوبية من لبنان.