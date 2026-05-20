البيت الأبيض: ترامب يشارك في قمة مجموعة السبع بـ فرنسا يونيو المقبل

أعلن البيت الأبيض، عن مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في مدينة إيفيان الفرنسية خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مشاركة ترامب تأتي ضمن اجتماع قادة الدول الصناعية السبع، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة إيفيان، الواقعة على سفح جبال الألب شرق فرنسا، أعمال القمة التي تجمع قادة أبرز الاقتصادات المتقدمة لبحث عدد من القضايا الدولية والاقتصادية.