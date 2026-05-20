الرئيس الصيني: نرفض أي محاولات هيمنة أحادية على العالم

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن "هناك محاولات هيمنة أحادية على العالم، ولكن التوجه إلى السلام والتعاون يبقى هدفًا للشعب الصيني".

وأضاف شي جين بينج - في كلمة خلال جلسة المباحثات الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين : "نحن نبني العلاقات الجديدة بين الدول المعتمدة على العدالة والاحترام والتعاون والتي تدعم السلام والاستقرار الواضحين".

وأشار إلى أن العلاقات الصينية الروسية وصلت، خطوة بخطوة، إلى هذا المستوى العالي الحاضر، بفضل الموقف الثابت في تعزيز التعاون المتعدد والشجاعة في الدفاع عن العدالة الدولية بهدف تشكيل مجتمع ومصير موحد للإنسانية بغض النظر عن الأوضاع السياسية في العالم.

وأوضح شي جين بينج أن الصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن ويخدمان المصالح المشتركة ويحاولان نشر هذا التعاون الاستراتيجي على مستوى عال وجيد للوصول إلى إدارة عالمية أكثر عدالة.