ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في وسط وجنوب الصين لـ22 قتيلا و20 مفقودا

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين ، اليوم "الأربعاء"، بارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة بمناطق وسط وجنوب البلاد على مدار الأيام الماضية إلى 22 قتيلا ونحو 20 مفقودا.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في تعليق الدراسة والعمل في مناطق مختلفة خلال الأيام الماضية.

وقد لقي 5 أشخاص مصرعهم في مقاطعة "هونان" الواقعة وسط الصين، بينما لا يزال هناك نحو 11 آخرين في عداد المفقودين، أما منطقة "قوانجشي" سجلت السلطات بها 10 حالات وفاة جراء حادث سقوط شاحنة في أحد الأنهار التي ارتفع منسوب المياه بها بسبب غزارة الأمطار.

وأفادت تقارير إعلامية رسمية بمصرع 4 أشخاص وفقدان 5 آخرين في مقاطعة "قويتشو" أيضا بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي مقاطعة "هوبي" لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما لا يزال هناك 4 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار بغزارة مما تسبب أيضا في انهيار بعض المباني وقطع الاتصالات في بعض القرى.

بدورها، أعلنت السلطات الحكومية تخصيص 120 مليون يوان (6ر17 مليون دولار أمريكي) كأموال إغاثة من الكوارث لخمس مناطق متضررة من هذه الكارثة الطبيعية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تستمر الأمطار في الهطول بشكل متواصل على مدار الأيام المقبلة في مناطق مختلفة.