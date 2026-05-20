منذ فجر اليوم .. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 9 أشخاص بنيران إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارات على جنوب لبنان منذ فجر اليوم بينهم نساء وأطفال.

ومنذ قليل؛ ذكرت تقارير إعلامية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على مختلف المناطق في جنوب لبنان، وشُنّت غارة عنيفة بين منطقتي سحمر ولبايا في البقاع الغربي شرق الدولة اللبنانية، ما يعني أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توسّع من نطاق هذه الاستهدافات.

وأشارت التقارير كذلك إلى أن بلدة لبايا كانت من بين البلدات التي وردت في البيان الذي حذر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 12 بلدة، إضافة إلى مدينة صور التي وجّه إليها تحذيرًا صباح اليوم، ليصل إجمالي عدد البلدات التي أنذر الاحتلال سكانها إلى 13 بلدة، تمتد من قطاعات الجنوب اللبناني وصولًا إلى البقاع شرقي لبنان.

وأكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، فقد استهدفت غارة أيضًا بلدة دير قانون النهر، إلى جانب عدة غارات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني على مدار ساعات اليوم.

ولفت إلى أنه في هذه الأثناء، لا يزال الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا بشكل دائري فوق الضاحية الجنوبية للعاصمة، ما يشير إلى أن قوات الاحتلال ربما تسعى إلى تحديد بنك أهداف جديد لتنفيذ سلسلة من الضربات خلال الساعات المقبلة.