أزمة في بن جوريون بعد تأجيل شركات طيران أوروبية رحلاتها لإسرائيل

تلقى المسافرون الإسرائيليون صفعة جديدة إثر ورود أنباء محبطة بإعلان الخطوط الجوية البريطانية والإسبانية عن مزيد من التأجيلات لخطط عودة رحلاتهما إلى مطار بن جوريون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخطوط الجوية البريطانية، التي كان يتوقع تسييرها لرحلات محدودة من وإلى إسرائيل اعتباراً من أول يوليو المقبل، أعلنت تمديد إلغاء رحلاتها حتى الأول من أغسطس.

على صعيد مواز، أعلنت "شركة الطيران الوطنية الإسبانية" (إيبيريا)، تمديد قرار تعليق رحلاتها إلى مطار بن جوريون حتى 27 يوليو.

جاءت تلك الأنباء المخيبة للأمال للمسافرين الإسرائيليين بعد أيام من إعلان "الخطوط الجوية الأمريكية" (أمريكان إيرلاينز) أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل قبل 6 يناير 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإلغاءات الأخيرة تأتي مع إعلان شركة الطيران الاقتصادي المجرية "ويز إير" الأسبوع الماضي أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل اعتباراً من 28 مايو الجاري.

وأكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب والتواصل مع هيئات سلامة الطيران وسلطات الأمن والهيئات الحكومية. مضيفة أن جداول الرحلات قابلة للتغيير وفقاً لتوجيهات القطاع الرسمية.

وفي اليوم نفسه، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، التي تضم "لوفتهانزا" و"سويس إير"، و"الخطوط الجوية النمساوية"، و"بروكسل إيرلاينز"، و"يورووينجز"، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل تدريجياً اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وحسب الجدول الزمني المخطط له من قبل المجموعة، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن تستأنف "الخطوط الجوية النمساوية" و"لوفتهانزا للشحن" رحلاتهما إلى تل أبيب في الأول من يونيو.

وتخطط "لوفتهانزا" و"الخطوط الجوية السويسرية" لاستئناف رحلاتهما في الأول من يوليو.

ومن المتوقع أن تستأنف "يورووينجز" رحلاتها إلى تل أبيب في منتصف يوليو، بينما علقت "بروكسل إيرلاينز" رحلاتها إلى مطار بن جوريون حتى 24 أكتوبر.

بدورها مددت "وكالة سلامة الطيران الأوروبية" (إياسا)، تحذيرها بشأن المجال الجوي لإسرائيل حتى 27 مايو الجاري.

وترى "وكالة سلامة الطيران الأوروبية"، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران صامد، وقد تحول الوضع على الأرض من مواجهة عسكرية مكثفة إلى حالة توتر شديد مع حوادث محدودة ومحلية.

واستعرضت الصحيفة شركات الطيران التي لم تستأنف رحلاتها بعد، حيث علقت "الخطوط الجوية الفرنسية" (إير فرانس) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مايو.

ولم تستأنف "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" (كيه إل إم) عملياتها الإقليمية بعد. وعلقت خطوط "إيتا" الجوية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 31 مايو.

كما ألغت خطوط "إير بلطيق" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو. وألغت خطوط "إيبيريا إكسبريس" الإسبانية رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية مايو. وأجلت "الخطوط الجوية النرويجية" استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يونيو.

وعلقت "الخطوط الجوية الكندية" رحلاتها حتى 7 سبتمبر. كما علقت خطوط "دلتا إيرلاينز" الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى سبتمبر. ولم تستأنف "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بعد. وعلقت الخطوط الجوية المحلية البولندية (إل أو تي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو الجاري.