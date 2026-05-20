قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد عرض دراسة متكاملة حول جهود إصلاح التعليم في مصر خلال العامين الماضيين
الصحة تكشف أرقامًا صادمة عن المعلومات الطبية المضللة.. ومصر تحقق إنجازًا تاريخيًا بالقضاء على «التراكوما»
الأزهر يوضح عيوب الأضحية.. ابتعد عنها عند الشراء
فيروس الإيبولا لم يصل مصر والإجراءات الوقائية مشددة بالمطارات.. فيديو
رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي
بث مباشر.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بحضور مدبولي
سفير مصر بفرنسا: الجمهورية الجديدة تمضي بثبات نحو مستقبل واعد
رئيس وزراء لبنان: لا تراجع عن حصرية السلاح بيد الدولة والتفاوض باب الحل لإنهاء الحرب
روسيا والصين توقعان 20 وثيقة تعاون جديدة خلال زيارة بوتين إلى بكين
محام: القانون الجديد أبقى سن الحضانة للطفل حتى 15 عامًا مع حق الصغير في التخيير
اليوم.. الحكم على 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في قضية العمى الجماعي
4000 جنيه مكافآة لأعضاء غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة في بن جوريون بعد تأجيل شركات طيران أوروبية رحلاتها لإسرائيل

تأجيل شركات طيران أوروبية رحلاتها لإسرائيل يعمق أزمة السفر عبر مطار بن جوريون
تأجيل شركات طيران أوروبية رحلاتها لإسرائيل يعمق أزمة السفر عبر مطار بن جوريون
أ ش أ

تلقى المسافرون الإسرائيليون صفعة جديدة إثر ورود أنباء محبطة بإعلان الخطوط الجوية البريطانية والإسبانية عن مزيد من التأجيلات لخطط عودة رحلاتهما إلى مطار بن جوريون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخطوط الجوية البريطانية، التي كان يتوقع تسييرها لرحلات محدودة من وإلى إسرائيل اعتباراً من أول يوليو المقبل، أعلنت تمديد إلغاء رحلاتها حتى الأول من أغسطس.

على صعيد مواز، أعلنت "شركة الطيران الوطنية الإسبانية" (إيبيريا)، تمديد قرار تعليق رحلاتها إلى مطار بن جوريون حتى 27 يوليو.

جاءت تلك الأنباء المخيبة للأمال للمسافرين الإسرائيليين بعد أيام من إعلان "الخطوط الجوية الأمريكية" (أمريكان إيرلاينز) أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل قبل 6 يناير 2027.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الإلغاءات الأخيرة تأتي مع إعلان شركة الطيران الاقتصادي المجرية "ويز إير" الأسبوع الماضي أنها ستستأنف رحلاتها من وإلى إسرائيل اعتباراً من 28 مايو الجاري.

وأكدت الشركة أنها ستواصل مراقبة التطورات عن كثب والتواصل مع هيئات سلامة الطيران وسلطات الأمن والهيئات الحكومية. مضيفة أن جداول الرحلات قابلة للتغيير وفقاً لتوجيهات القطاع الرسمية.

وفي اليوم نفسه، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، التي تضم "لوفتهانزا" و"سويس إير"، و"الخطوط الجوية النمساوية"، و"بروكسل إيرلاينز"، و"يورووينجز"، أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل تدريجياً اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وحسب الجدول الزمني المخطط له من قبل المجموعة، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن تستأنف "الخطوط الجوية النمساوية" و"لوفتهانزا للشحن" رحلاتهما إلى تل أبيب في الأول من يونيو.

وتخطط "لوفتهانزا" و"الخطوط الجوية السويسرية" لاستئناف رحلاتهما في الأول من يوليو.

ومن المتوقع أن تستأنف "يورووينجز" رحلاتها إلى تل أبيب في منتصف يوليو، بينما علقت "بروكسل إيرلاينز" رحلاتها إلى مطار بن جوريون حتى 24 أكتوبر.

بدورها مددت "وكالة سلامة الطيران الأوروبية" (إياسا)، تحذيرها بشأن المجال الجوي لإسرائيل حتى 27 مايو الجاري.

وترى "وكالة سلامة الطيران الأوروبية"، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران صامد، وقد تحول الوضع على الأرض من مواجهة عسكرية مكثفة إلى حالة توتر شديد مع حوادث محدودة ومحلية.

واستعرضت الصحيفة شركات الطيران التي لم تستأنف رحلاتها بعد، حيث علقت "الخطوط الجوية الفرنسية" (إير فرانس) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 27 مايو.

ولم تستأنف "الخطوط الجوية الملكية الهولندية" (كيه إل إم) عملياتها الإقليمية بعد. وعلقت خطوط "إيتا" الجوية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 31 مايو.

كما ألغت خطوط "إير بلطيق" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو. وألغت خطوط "إيبيريا إكسبريس" الإسبانية رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية مايو. وأجلت "الخطوط الجوية النرويجية" استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 يونيو.

وعلقت "الخطوط الجوية الكندية" رحلاتها حتى 7 سبتمبر. كما علقت خطوط "دلتا إيرلاينز" الأمريكية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى سبتمبر. ولم تستأنف "يونايتد إيرلاينز" رحلاتها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بعد. وعلقت الخطوط الجوية المحلية البولندية (إل أو تي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو الجاري.

المسافرون الإسرائيليون صفعة جديدة الخطوط الجوية البريطانية مطار بن جوريون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستا باي

ببلاش | بشرى لجميع مستخدمي إنستا باي

الاسكان الاجتماعي

إيجار تمليكي بدون مقدم .. طرح جديد لـ شقق الإسكان كاملة التشطيب

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الطقس في مصر

أعلى درجة حرارة وأتربة .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

فتحى سند

فتحي سند يفجر مفاجأة بشأن أزمة تذاكر سيراميكا كليوباترا والزمالك

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

بالصور

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

طريقة عمل جلاش بالكاسترد والفاكهة .. مذاق مقرمش وكريمي

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة
طريقة عمل الجلاش بالكاسترد والفاكهة

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد