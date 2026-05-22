مشاجرة بعصا وسلاح أبيض.. ضبط سائق توك توك وقائد سيارة في الإسكندرية

كشف أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" في الإسكندرية؛ لقيامه بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته، ومحاولة التعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 13 مايو الجاري، حدثت مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وطرف ثانٍ: (سائق التوك توك الظاهر بمقطع الفيديو "له معلومات جنائية ولا يحمل تراخيص")؛ لاصطدام الثاني بسيارة الأول وإحداث تلفيات بها، فتعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالسب، وتعدى الأول على الثاني باستخدام "عصا خشبية" كانت بحوزته.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، والتوك توك والسيارة الظاهران بمقطع الفيديو، وتم بإرشاد الأول ضبط (العصا الخشبية المستخدمة في التعدي).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أبدى الطرفين رغبتهما في التصالح.