بعد مسيرة حافلة بالألقاب .. مانشستر سيتي يفاجئ جوارديولا عقب إعلان رحيله

يستعد نادي مانشستر سيتي لتكريم مدربه الإسباني بيب جوارديولا بطريقة استثنائية، بعدما كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي تدرس إطلاق اسم المدرب على أحد مدرجات ملعب الاتحاد، تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته التاريخية مع الفريق.

ووفقًا لـشبكة ESPN، فإن مسؤولي السيتي باتوا يعتقدون بشكل متزايد أن حقبة جوارديولا قد تقترب من نهايتها، خاصة مع وجود قناعة داخل النادي بين عدد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني بإمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الحالي، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2027.

وأشارت التقارير إلى أن المدرب الإسباني يمتلك بندًا يسمح له بفسخ عقده مع نهاية الموسم، وهو ما فتح باب التكهنات حول مستقبله، في ظل عدم صدور أي إعلان رسمي من النادي حتى الآن.

تكريم جوارديولا

وفي الوقت ذاته، تحاول إدارة مانشستر سيتي الحفاظ على تركيز الفريق الكامل خلال المرحلة الحاسمة من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا قبل المواجهة المصيرية أمام بورنموث، حيث إن أي تعثر قد يمنح أرسنال لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2004، بعد فوزه الأخير على بيرنلي بهدف دون رد.