الشهيد الساجد | قدم نموذجًا مشرفًا في البطولة والإقدام.. افتتاح مسجد يخلد ذكرى المقدم أحمد عبدالفتاح فى قنا الجديدة

رغم مرور سنوات على واقعة الخسة والندالة من قبل كارهى الوطن، واغتيالهم للبطل الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعه، أحد أبطال حماة الوطن وحراسه، خلال مهمة أمنية بنطاق المنطقة الصحراوية لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، إلا أن ذكراه مازالت خالدة فى عقول وقلوب كل المحبين، تتجدد مع كل موقف من مواقف البطولة أو مناسبة له فيها أيادي بيضاء.

افتتاح مسجد الشهيد أحمد عبدالفتاح، بمدينة قنا الجديدة، لم يكن الحدث أو المناسبة الوحيدة التى تجدد ذكرى وسيرة البطل الشهيد، فقد سبقها أحداث عديدة ومناسبات لا تتوقف، ما بين تكريم لحفظة القرآن الكريم صدقة على روح الشهيد، ومساهمات ومساعدات لا تتوقف.

الدولة لم تكن بعيدة عن تكريم أحد أبنائها والاحتفاء ببطل من أبطالها فى كل مناسبة، فقد جرى تكريم اسم وأسرة البطل الشهيد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم تكن وزارة الداخلية بعيدة عن هذا السباق، فقد أطلقت اسم الشهيد الراحل على قطاع الأمن المركزى.

 

ونال الشهيد البطل المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، قائد كتيبة الدعم بقوات أمن قنا، أثناء مواجهة العناصر الإرهابية بالصحراء الغربية عام 2017، بعدما قدم نموذجًا مشرفًا في البطولة والإقدام، وعُرف بين زملائه وأبناء محافظته بحسن الخلق والتفاني في العمل، وأسهم في تطوير قطاع الأمن المركزي بقنا، وخدمة زملائه بكل إخلاص، مجسداً معاني الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن.

كما لقب البطل الراحل بـ"الشهيد الساجد"، بعدما ارتقت روحه الطاهرة وهو ساجد عقب تحقيق النصر على العناصر الإرهابية، في مشهد جسد أسمى معاني الإيمان والفداء، ليبقى اسمه خالدًا في ذاكرة الوطن ورمزًا للتضحية والوفاء من أجل أمن واستقرار مصر.
 

تقديراً لبسالة وتضحيات الشهيد الراحل، جرى تعديل مسمى قطاع قنا بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بجنوب الصعيد، إلى قطاع الشهيد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة "قنا سابقا"، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية بقرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، رقم 1488 لسنة 2017.

 

وكان اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، افتتح مسجد الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة، بمدينة قنا الجديدة، في إطار حرص الدولة على دعم بيوت الله وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في تعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في مختلف أنحاء المحافظة، عقب الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيزات الخاصة بالمسجد، والتي نُفذت بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ليضاف المسجد إلى سلسلة المساجد الجديدة التي تشهدها المحافظة ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير دور العبادة.
 

وأوضح محافظ قنا، بأن إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، على المسجد يأتي تقديرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين سطروا بأرواحهم أروع صور البطولة والفداء.

فيما أوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف أن مسجد الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن المسجد أُقيم على مساحة إجمالية بلغت 525 مترًا مربعًا، وفق أحدث الطرز المعمارية التى تراعي الجوانب الجمالية والوظيفية لخدمة المصلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، بأن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، بما يعكس حجم المشاركة المجتمعية في دعم بيوت الله.

