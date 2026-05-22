حملة دولية لدعم الأسر المتضررة في لبنان

أطلقت مجموعة من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في لبنان حملة عالمية لجمع التبرعات، بهدف دعم الأسر المتضررة من النزاع والنزوح والأزمة الاقتصادية، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وبتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد أن لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية تتطلب استجابة سريعة ومنسقة، مشيرة إلى أن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للصدمات وصل حتى اليوم إلى أكثر من 140 ألف أسرة نازحة، داعية إلى توسيع نطاق التضامن والدعم.

من جهته، أوضح رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان ماتيو لوتشيانو أن المساعدات النقدية تمنح الأسر المرونة لتلبية حاجاتها الأساسية وفق أولوياتها، فيما يضم التحالف الإنساني عدداً من المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم عبر آليات التنسيق الإنسانية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.