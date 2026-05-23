قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض أفضل من الزمالك.. العوضي : الأهلي يتجاوز أزمة طائرة السيدات
نجم الأهلي يطالب مجلس الأحمر بالتعاقد مع مدير تعاقدات بيراميدز
السودان.. قرار من الإنتربول بشأن شقيق حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع
يصل لـ14,900 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة
معتمد جمال يوجه الشكر لـ جون إدوارد وممدوح عباس
أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور
معتمد جمال يكشف كواليس ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي
6815 جنيها.. آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم
ماكنتش بمثل.. منة فاضل تكشف كواليس ألبوم حالة اكتئاب ومعاناتها النفسية
رئيس الوزراء يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات بالجيزة اليوم
الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل
دعاء اليوم السادس من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة للرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عروض أفضل من الزمالك.. العوضي : الأهلي يتجاوز أزمة طائرة السيدات

طائرة الاهلي
طائرة الاهلي
رباب الهواري

كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، تفاصيل تجاوز أزمة فريق الكرة الطائرة سيدات، مؤكدًا أن الفريق نجح في استعادة توازنه وتحقيق النجاحات رغم رحيل عدد من اللاعبات إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح العوضي، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، أن إدارة الأهلي تعاملت مع الموقف بهدوء كامل، بعدما فتحت باب التجديد أمام جميع اللاعبات، إلا أن بعضهن فضلن خوض تجربة جديدة بسبب العروض المالية الكبيرة التي تلقينها من الزمالك.

ضغوط السوشيال ميديا والرد بالبطولات

وأشار العوضي إلى أن اللاعبات اللاتي بقين داخل صفوف الأهلي تعرضن لضغوط وانتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب رحيل عدد من النجمات، لكن الفريق نجح في الرد عمليًا داخل الملعب.

وأكد أن سيدات الأهلي حققن خمسة ألقاب خلال الموسم، بالإضافة إلى حجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على قوة شخصية الفريق وقدرته على تخطي الأزمات.

الأهلي يرفض التأهل بـ«دعوة»

وشدد مدير النشاط الرياضي بالأهلي على أن إدارة النادي رفضت فكرة المشاركة في مونديال الأندية عبر “دعوة”، موضحًا أن الإدارة أكدت للاعبات ضرورة التأهل عن طريق التتويج بالبطولة الإفريقية، وهو ما تحقق بالفعل مع نهاية الموسم.

كما كشف العوضي أن إحدى اللاعبات اللاتي رحلن عن الأهلي تواصلت مع محمود الخطيب من أجل العودة مجددًا، إلا أن رئيس النادي تمسك بسياسة الأهلي ورفض إعادة اللاعبة بعد جلسة جمعته بها.

موقف الأهلي من المحترفين وصفقات السلة

وتحدث العوضي عن ملف المحترفين في الألعاب الجماعية، موضحًا أن اتحادي اليد والطائرة اتخذا قرار إلغاء التعاقد مع المحترفين بداية من الموسم المقبل، بهدف دعم اللاعبين المحليين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة.

وفي كرة السلة، أكد أن الاعتماد على اللاعبين الأجانب، خاصة في مركز “البوينت جارد”، يؤثر على تطور اللاعبين المصريين، مشيرًا إلى أن الأهلي تفاوض مع أنس أسامة واقترب من ضم عاصم مرعي، لكن الأمور المالية حالت دون إتمام الصفقتين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الأهلي الحالية تعتمد على تصعيد العناصر الشابة ومنحها الفرصة قبل التفكير في التدعيمات الخارجية

طائرة الاهلي سيدات الاهلي الاهلي الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

حالة الطقس

الجو هيقلب .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الرئيس السيسي

قبل عيد الأضحى.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات رئاسية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مناطق رئيسية بالجيزة مساء اليوم

ارشيفية

الفضيحة تكتمل.. إحالة طليقة حفيد أغنى عائلة عربية وصديقتها للجنايات| خاص

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس عيد القديسة ريتا برعية سيدة الكرمل ببولاق أبوالعلا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يمازح عمرو دياب : إن شاء الله بعد 30 سنة تبقى جبل

بالصور

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي.. خطوات بسيطة تمنحك طعم المطاعم في المنزل

سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي
سر تتبيلة الريش والطرب مثل الحاتي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة المش؟

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 23 مايو 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 23 مايو 2026..لا تدخل في نقاشات حادة

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

مشاجرات ساعة رويال بوب

اشتباكات وصلت لإغلاق المتاجر .. قصة فوضى ساعة رويال بوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد