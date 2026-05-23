عروض أفضل من الزمالك.. العوضي : الأهلي يتجاوز أزمة طائرة السيدات

كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، تفاصيل تجاوز أزمة فريق الكرة الطائرة سيدات، مؤكدًا أن الفريق نجح في استعادة توازنه وتحقيق النجاحات رغم رحيل عدد من اللاعبات إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح العوضي، خلال تصريحاته عبر قناة النهار، أن إدارة الأهلي تعاملت مع الموقف بهدوء كامل، بعدما فتحت باب التجديد أمام جميع اللاعبات، إلا أن بعضهن فضلن خوض تجربة جديدة بسبب العروض المالية الكبيرة التي تلقينها من الزمالك.

ضغوط السوشيال ميديا والرد بالبطولات

وأشار العوضي إلى أن اللاعبات اللاتي بقين داخل صفوف الأهلي تعرضن لضغوط وانتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب رحيل عدد من النجمات، لكن الفريق نجح في الرد عمليًا داخل الملعب.

وأكد أن سيدات الأهلي حققن خمسة ألقاب خلال الموسم، بالإضافة إلى حجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما اعتبره دليلًا واضحًا على قوة شخصية الفريق وقدرته على تخطي الأزمات.

الأهلي يرفض التأهل بـ«دعوة»

وشدد مدير النشاط الرياضي بالأهلي على أن إدارة النادي رفضت فكرة المشاركة في مونديال الأندية عبر “دعوة”، موضحًا أن الإدارة أكدت للاعبات ضرورة التأهل عن طريق التتويج بالبطولة الإفريقية، وهو ما تحقق بالفعل مع نهاية الموسم.

كما كشف العوضي أن إحدى اللاعبات اللاتي رحلن عن الأهلي تواصلت مع محمود الخطيب من أجل العودة مجددًا، إلا أن رئيس النادي تمسك بسياسة الأهلي ورفض إعادة اللاعبة بعد جلسة جمعته بها.

موقف الأهلي من المحترفين وصفقات السلة

وتحدث العوضي عن ملف المحترفين في الألعاب الجماعية، موضحًا أن اتحادي اليد والطائرة اتخذا قرار إلغاء التعاقد مع المحترفين بداية من الموسم المقبل، بهدف دعم اللاعبين المحليين ومنحهم فرصة أكبر للمشاركة.

وفي كرة السلة، أكد أن الاعتماد على اللاعبين الأجانب، خاصة في مركز “البوينت جارد”، يؤثر على تطور اللاعبين المصريين، مشيرًا إلى أن الأهلي تفاوض مع أنس أسامة واقترب من ضم عاصم مرعي، لكن الأمور المالية حالت دون إتمام الصفقتين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الأهلي الحالية تعتمد على تصعيد العناصر الشابة ومنحها الفرصة قبل التفكير في التدعيمات الخارجية