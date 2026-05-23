معتمد جمال يكشف كواليس ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي
رياضة

معتمد جمال يكشف كواليس ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

رباب الهواري

كشف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بركلة الجزاء التي أهدرها الفريق خلال مواجهة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أنه كان يشعر بالقلق قبل تنفيذها بسبب وجود الحارس مصطفى شوبير.

وقال معتمد جمال خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، إن مخاوفه جاءت بسبب العلاقة التي تجمع بين حسام عبد المجيد ومصطفى شوبير داخل منتخب مصر، وهو ما قد يمنح حارس الأهلي أفضلية في توقع طريقة تسديد ركلة الجزاء.

تخوف من معرفة طريقة التسديد

وأوضح مدرب الزمالك أن حسام عبد المجيد ومصطفى شوبير يتواجدان سويًا بشكل مستمر داخل معسكرات المنتخب الوطني، وهو ما جعله يعتقد أن شوبير ربما يكون على دراية بالزاوية أو الأسلوب المعتاد الذي ينفذ به حسام ركلات الجزاء.

وأضاف معتمد جمال أنه حاول التدخل قبل تنفيذ الركلة، حيث سعى لإيصال رسالة إلى حسام عبد المجيد عن طريق أحمد فتوح، من أجل إعادة التفكير في تنفيذ الركلة، إلا أن اللاعب أبدى ثقة كبيرة وأكد أنه قادر على التسجيل.

معتمد جمال: كنت أفضل عبد الله السعيد أو عدي

وأشار المدير الفني السابق للزمالك إلى أنه كان يفضل أن يتولى تنفيذ ركلة الجزاء لاعب آخر يمتلك خبرات أكبر في مثل هذه المواقف، موضحًا أن الأفضل بالنسبة له كان عبد الله السعيد أو اللاعب عدي، لكن القرار النهائي كان لحسام عبد المجيد، الذي أهدر الركلة بالفعل، وهو ما تحقق معه التخوف الذي كان يشعر به قبل التنفيذ.

الزمالك يحسم لقب الدوري المصري

وفي سياق آخر، نجح الزمالك في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا مهمًا على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن جولة حسم اللقب، ليحصد الفارس الأبيض البطولة بعد موسم شهد العديد من التحديات والمنافسة القوية

