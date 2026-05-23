معتمد جمال: بكيت بعد خسارة الكونفدرالية وانتقادات عبدالله السعيد ظالمة

تحدث معتمد جمال عن الجوانب الفنية والنفسية التي عاشها مع فريق الزمالك خلال الموسم، مؤكدًا أن خسارة البطولات الكبرى كانت تؤلمه بشدة، خاصة أمام جماهير النادي.

وقال معتمد جمال إنه دخل في حالة حزن كبيرة بعد خسارة بطولة الكونفيدرالية، مشيرًا إلى أنه بكى بمفرده بعيدًا عن الجميع بسبب شعوره بالمسؤولية تجاه جماهير الزمالك.

وأكد أن هناك العديد من الأشخاص يتحدثون عن كرة القدم دون معرفة حقيقية بالتفاصيل الفنية، موضحًا أن الانتقادات التي تعرض لها عبدالله السعيد كانت تزعجه بشدة، خاصة أن اللاعب كان الأكثر جريًا داخل الملعب وفقًا للأرقام والإحصائيات، كما أن أداء الفريق كان يتراجع بشكل واضح عند خروجه.

وأضاف أن البعض كان يتهمه بإشراك عبدالله السعيد بدافع المجاملة، وهو أمر وصفه بالظالم، مؤكدًا أن جميع اختياراته كانت تعتمد على الجوانب الفنية فقط.

وكشف معتمد جمال تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة بيراميدز، حيث طالبهم بإفساد نسق اللعب وعدم الاندفاع هجوميًا بعدما لاحظ تراجع ضغط المنافس، مؤكدًا أن ظروف المنافسة على لقب الدوري كانت تفرض أحيانًا اللعب بأسلوب تكتيكي يركز على النتيجة أكثر من الأداء الممتع.

كما تحدث عن اللاعب شيكو بانزا، واصفًا إياه بأنه لاعب مميز لكنه شديد الحساسية فيما يتعلق بالمشاركة الأساسية، موضحًا أن غضبه من الجلوس على مقاعد البدلاء كان ينعكس على حالته النفسية وأدائه داخل الملعب.

وعن مواجهة الأهلي، أوضح أن الزمالك كان الأفضل على الورق قبل اللقاء، خاصة بعد خسارة الأهلي الثقيلة أمام بيراميدز، لكنه شدد على أن مباريات القمة لا تخضع للحسابات التقليدية.

كما كشف كواليس ركلة الجزاء خلال المباراة، مؤكدًا أنه طلب من أحمد فتوح إبلاغ حسام عبد المجيد بترك تنفيذ الركلة إلى عبدالله السعيد أو عدي الدباغ، بسبب معرفة الحارس مصطفى شوبير بطريقة تسديد حسام، لكن اللاعب أصر على التنفيذ بعدما أكد جاهزيته وتركيزه الكامل