تكنولوجيا وسيارات

بتصميم بيك أب.. ماذا تقدم إيسوزو ديماكس الكهربائية؟

صبري طلبه

تعد إيسوزو ديماكس الكهربائية من أبرز شاحنات البيك أب التي تعتمد على التقنية الكهربائية بالكامل، حيث تنطلق عالمياً بقدرات قوية مع تقنيات القيادة الحديثة، ومواصفات صديقة للبيئة.

تصميم بيك أب إيسوزو ديماكس 

تحافظ إيسوزو ديماكس الكهربائية على الهوية التقليدية لشاحنات البيك أب، وتأتي السيارة بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طولها 5280 مم، بينما يصل العرض إلى 1870 مم، مع ارتفاع يبلغ 1790 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3125 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 2350 كجم.

إيسوزو ديماكس 

منظومة كهربائية تعتمد على محركين

تعتمد ديماكس الجديدة على نظام كهربائي كامل يضم محركين كهربائيين مع نظام دفع رباعي، وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 189 حصاناً، بينما يصل عزم الدوران إلى 325 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهي التقنية المعتادة في السيارات الكهربائية، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 129 كيلومتراً في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى 96 كيلومتراً خلال 10.1 ثانية.

إيسوزو ديماكس 

بطارية ومدى قيادة إيسوزو ديماكس 

زودت السيارة ايسوزو شاحنتها الكهربائية ببطارية سعة 66.9 كيلوواط ساعة، تسمح للسيارة بقطع مسافة تصل إلى 263 كيلومتراً بالشحنة الواحدة.

توفر السيارة إيسوزو ديماكس الكهربائية أكثر من خيار للشحن، حيث يمكن شحن البطارية بالكامل عبر شاحن AC خلال نحو 10 ساعات، كما تدعم السيارة الشحن السريع الذي يسمح بالانتقال من 20 إلى 80% خلال ساعة تقريباً.

سيارة إيسوزو ديماكس الكهربائية وقدرات التحميل والسحب 

رغم اعتمادها على الطاقة الكهربائية، حافظت إيسوزو ديماكس على قدراتها في مجال السحب والتحميل، حيث تستطيع السيارة سحب أوزان تصل إلى 3500 كيلو جرام، مع حمولة قصوى تبلغ 1000 كيلو جرام.

