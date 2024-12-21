لعشاق الـ بيك أب .. إيسوزو تقدم D-MAX الجديدة كليًا | صور

كشفت إيسوزو اليابانية، عن أحدث إصداراتها من عائلة الـ"بيك أب"، وهي النسخة D-MAX، التي حصلت على تصميم عصري، إلى جانب مجموعة من التقنيات الداخلية وأدوات مساعدة قائد المركبة، بالاضافة إلى محرك بقوة 163 حصانا، وحزمة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية.

ايسوزو D-MAX

الأداء الفني للسيارة ايسوزو D-MAX

تعتمد السيارة ايسوزو D-MAX على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 6 غيار وبنظام الدفع الرباعي للعجلات، مقترن بمحرك تيربو ديزل سعة 1900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 كيلووات أي ما يعادل 163 حصانا، و360 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

ايسوزو D-MAX

تجهيزات السيارة ايسوزو D-MAX

تضم السيارة ايسوزو D-MAX مجموعة من ادوات المساعدة منها، لوحة شحن لاسلكية منفذ USB-C، نظام التحكم في السرعة الذكي IACC، فرامل خطر، كاميرا ثلاثية الأبعاد، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاشة عدادات قياسية 7 بوصة، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، ونظام القيادة في الطرق الوعرة ROUGH TERRAIN MODE، مع وسائد هوائية للحماية.

ايسوزو D-MAX

تصميم السيارة ايسوزو D-MAX

تأتي السيارة ايسوزو D-MAX بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ"بيك أب"، بإطلالة الكابينة المزدوجة، إلى جانب تمتعها بصندوق خلفي متعدد الأغراض، بينما حصلت الواجهة الأمامية على مظهر عدواني يتسم بالشراسة، نسبة إلى المصابيح وشكل الشبكات، بينما ترتكز على جنوط رياضية باللون الاسود سداسية الأضلاع، بالاضافة إلى لمسات خارجية مميزة تجعل السيارة ذات تصميم مفتول العضلات، وتطعيمات من الكروم.