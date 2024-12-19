ن م ر 7 .. لوحة معدنية مميزة تجاوز سعرها 2 مليون جنيه | تفاصيل

يواصل موقع لوحتك دوت كوم، التابع للإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، تقديم عدد من اللوحات المعدنية ذات الطابع المميز، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة الفترة الماضية، وخاصة بين محبي السيارات وعشاق التميز.

لوحة معدنية مميزة

لوحة معدنية يصل سعرها لـ 2 مليون جنيه

قدمت اللوحة المميزة صاحبة الرقم 7 والتي تحمل الأحرف ن م ر، بسعر يصل إلى 2 مليون و100 ألف جنيه، ويتزايد على تلك اللوحة نحو 8 أشخاص، وتنتهي المزايدة على هذه اللوحة يوم 20 ديسمبر الجاري في ساعة 22:33:08.

لوحة معدنية مميزة

لوحة مميزة رقم 1111 و11

ظهرت أيضا اللوحة المميزة والتي تحمل الرقم 1111 مع الأحرف أ ب ص، حيث يتزايد عليها 3 أشخاص حتى الأن، وتنتهي تلك المزايدة ساعة 13:53:00 يوم 20 ديسمبر، ووصل سعرها إلى 360 ألف جنيه.

لوحة معدنية مميزة

كما قدمت لوحة اخرى ذات طابع مميز مع الأحرف س ب ع، والتي تحمل الرقم 11، بسعر 550 ألف جنيه، ويتزايد على هذه اللوحة 4 أشخاص، بينما تنتهي المزايدة يوم 21 ديسمبر في تمام الساعة 13:00:42.