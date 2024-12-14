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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم رولز رويس جوست الفاخرة .. وكم سعرها ؟

رولز رويس جوست
رولز رويس جوست
صبري طلبه
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استطاعت علامة رولز رويس أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي السيارات الفاخرة، حيث تقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من إصدارات الفئة الفارهة، والتي تضم حزمة من التجهيزات الفريدة، ومن ابرز هذه الطرازات هي النسخة الشهيرة جوست.

تجهيزات السيارة رولز رويس جوست موديل 2025

 

تمتلك السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 تصميم خارجي من السيدان الفاخرة، مع إضاءة LED، وشبكة كبيرة تتسم بالفخامة، ومفهوم رباعي الأبواب، وجنوط رياضية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.295 م، وطول كلي يبلغ 5.546 م، و2.148 م للعرض الكلي.

رولز رويس جوست 

زودت السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 بمجموعة من مستشعرات الحركة، كاميرا 360 درجة، شاشات عرض داخلية، مع دعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ولعرض الخرائط، مثب سرعة تكيفي، وسائد هوائية متقدمة، التحذير من الخروج عن المسار، رصد النقاط العمياء.

رولز رويس جوست 

تضم رولز رويس جوست موديل 2025 خاصية التحكم في الجر، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد كهربائية تضم ذاكرة وخاصية التدليك والتدفئة والتبريد ايضا، مع ستائر ومصابيح ترحيب، ثلاجة داخلية، نظام صوتي ترفيهي متعدد المكبرات، منافذ شحن USB، شاحن لاسلكي للهواتف، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح والدوران عن بعد، زر تشغيل وايقاف المحرك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

رولز رويس جوست 

القدرات الفنية للسيارة رولز رويس جوست موديل 2025

 

تعتمد السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 على محرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6.750 سي سي "توين تيربو"، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 563 حصانا، و850 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

رولز رويس جوست 

تسارع السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 

 

تصل السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.8 ثانية.

رولز رويس جوست 

أسعار السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 

 

تقدم السيارة رولز رويس جوست موديل 2025 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 300 ألف دولار أمريكي للنسخة القياسية، بينما تبدأ أسعار فئة بلاك بادج نحو 350 ألف دولار أمريكي.

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