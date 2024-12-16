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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مطلية بالذهب عيار 24.. تسلا سايبر تراك الأولى من نوعها | صور

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
صبري طلبه
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تم بيع نسخة مميزة من شاحنة تسلا الشهيرة سايبر تراك، مقابل قيمة مالية قدرها 102,000 دولار أمريكي، في نظير واحدة من أغرب سيارات تسلا على الاطلاق، حيث تمتعت بطلاء خارجي مميز ومغطى بالذهب عيار 24.

المبلغ المباع به السيارة يبدو ضخم ولكنه لا يغطي حتى السعر الموصى به للشاحنة الكهربائية الأصلية، ويبدو أن مالك السيارة قرر التخلي عن فكرة تحقيق أي أرباح من هذه الصفقة، لأن عائدات البيع خصصت بالكامل للأعمال الخيرية.

تسلا سايبر تراك

تسلا سايبر تراك الأولى من نوعها

 

بدأت قصة هذه السيارة الكهربائية مع بداية العام الجاري 2024 تحديدًا في شهر فبراير الماضي، حيث عملت شركة ريدج على تحويل السيارة من نسخة قياسية تحمل طلاء الفولاذ المقاوم للصدأ، مثل باقي طرازات هذه الشاحنة، إلى نسخة فريدة ومميزة.

تسلا سايبر تراك

وأرادت حينها إضافة شيئًا يخطف الأنظار، وكانت النتيجة هي أن حولت عملية طلاء السيارة إلى قطعة فنية استثنائية، خاصة وأن التصميم الأصلي لسايبر تراك بالفعل يعتبر من أكثر التصاميم ثورية وجنونًا في عالم السيارات، وظهورها للمرة الأولى بطلاء ذهبي بمظهر لا مثيل له.

تسلا سايبر تراك

ماذا تقدم شاحنة تسلا سايبر تراك 

تعتمد السيارة تسلا سايبر تراك على قدرات فنية قوية، تجعلها تتسارع في مدة زمنية بين 6.5 و2.9 ثانية من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، مع قدرة سحب تصل إلى 1.600 كيلوجرام، وباقة من التجهيزات الفنية الداخلية، منها شاشة مركزية 17 بوصة، تدعم التطبيقات الذكية، مكيف هواء أوتوماتيك، مقاعد كهربائية، أقفال متطور، باقة من وسائل الحماية والأمان، محدد سرعة، تقنيات رصد النقاط العمياء، رصد حركة المشاة، تحديد المسار، وسائد هوائية للحماية، مستشعرات حركة، كاميرا 360 درجة.

تسلا سايبر تراك
تسلا ذهب عيار 24 سايبر تراك سايبر تراك ذهبية سيارة ذهبية عيار 24 تسلا ذهب

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