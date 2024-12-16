موفرة في البنزين .. سيارة كسر زيرو أعلى فئة بهذا السعر| صور

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير، واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي طرحت في مصر، حيث تمتلك هذه النسخة محركًا سعة 1200 سي سي، يساعد بنسبة كبيرة على توفير الوقود، مع باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة.

مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير بتصميم خارجي من فئة السيدان، مع نسبة طول كلي بلغت 3990 مم، و1730 مم للعرض الكلي، و1510 مم للارتفاع، بينما تضم مصابيح حادة الشكل، واخرى للضباب على جانبي الصادم، شبكة باللون الاسود تتوسط مقدمة السيارة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

سوزوكي ديزاير

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بتجهيزات بحسب الفئة، منها شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ولعرض الوسائط المتعددة، بالاضافة إلى عجلة قيادة ماليت فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط ذات مظهر رياضي.

سوزوكي ديزاير

محرك السيارة سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، بقوة 85 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن متر، سعة 1200 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سوزوكي ديزاير

الأداء الفني للسيارة سوزوكي ديزاير

يمكن للسيارة سوزوكي ديزاير التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 "كسر زيرو"

رصدت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع مسافة تتخطى 100 كم، وضمن فئات GLX SCREEN عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 780 ألف جنيه.