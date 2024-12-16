قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟
حقيقة تسديد كهربا لركلة الجزاء أمام باتشوكا بترتيب عكس المسموح به
استشاي مناعة: يجب تجنب تناول الأدوية من دون وصفة طبية
العناية الإلهية تنقذ أسرة في حادث دهس قطار لسيارتهم بمزلقان سندبسط بزفتى
تنديد عربي بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
إعلامي يكشف موعد رحيل كهربا عن الأهلي
حكم النوم من غير ذكر الله.. 13 سببا تجعلك لا تفوت هذه السنة
تامر عاشور يتألق في حفل كامل العدد بقصر عابدين | صور
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات.. الفجر الساعة كام؟
شاهد.. أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي
الجولاني يكشف عن إصدار عملة جديدة لسوريا
لبحث العودة الآمنة للاجئين.. الشرع يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

موفرة في البنزين .. سيارة كسر زيرو أعلى فئة بهذا السعر| صور

سوزوكي ديزاير
سوزوكي ديزاير
×

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير، واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية التي طرحت في مصر، حيث تمتلك هذه النسخة محركًا سعة 1200 سي سي، يساعد بنسبة كبيرة على توفير الوقود، مع باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة.

مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير بتصميم خارجي من فئة السيدان، مع نسبة طول كلي بلغت 3990 مم، و1730 مم للعرض الكلي، و1510 مم للارتفاع، بينما تضم مصابيح حادة الشكل، واخرى للضباب على جانبي الصادم، شبكة باللون الاسود تتوسط مقدمة السيارة، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية.

 سوزوكي ديزاير

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

 سوزوكي ديزاير

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بتجهيزات بحسب الفئة، منها شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ولعرض الوسائط المتعددة، بالاضافة إلى عجلة قيادة ماليت فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، جنوط ذات مظهر رياضي.

 سوزوكي ديزاير

محرك السيارة سوزوكي ديزاير 

 

زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، بقوة 85 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن متر، سعة 1200 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 سوزوكي ديزاير

الأداء الفني للسيارة سوزوكي ديزاير 

يمكن للسيارة سوزوكي ديزاير التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 "كسر زيرو"

 

رصدت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 في السوق المصري بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع مسافة تتخطى 100 كم، وضمن فئات GLX SCREEN عالية التجهيزات، بسعر يبلغ 780 ألف جنيه.

أسعار السيارات سوزوكي ديزاير سوزوكي ديزاير سعر سوزوكي ديزاير كسر زيرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

امام عاشور

بعد الهزيمة.. الأهلي يوقع غرامة على إمام عاشور لهذا السبب

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

“النواب” يوافق على حوكمة "الدعم النقدي" ويقر إجراءات مشددة ضد المخالفين

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة

جدول امتحانات نصف العام 2025 بمحافظة الجيزة لجميع الصفوف | صور

موعد صرف معاشات يناير 2025

بعد قرار رفع الحد الأدنى رسميًا.. موعد صرف معاشات يناير 2025

نبيل الحلفاوي

بعد وفاة نبيل الحلفاوي .. تفاصيل مرض أيامه الأخيرة

خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي

حيثيات المحكمة تكشف كيفية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف

كولر

أحمد حسن: مجلس الأهلي رفض مناقشة رحيل كولر

ترشيحاتنا

سوزوكي ديزاير

موفرة في البنزين .. سيارة كسر زيرو أعلى فئة بهذا السعر| صور

بيجو 206

بـ 230 ألف جنيه .. سيارة فرنسية لمحبي الهاتشباك | سوق المستعمل

بوكو M7

بوكو M7 برو..هاتف متوسط الفئة بإمكانات رائدة

بالصور

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

ياسمين عبد العزيز في موقف محرج بسبب حقيبتها| تفاصيل

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

يرقد من شهر في المستشفى.. مرض غامض يصيب ابن عمرو وهبة

عمرو وهبة
عمرو وهبة
عمرو وهبة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد