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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

تعادل 3 ملايين دولار .. قدرات قوية لسيارة لوتس ايفايا الخارقة | صور

لوتس ايفايا
لوتس ايفايا
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تعزز لوتس الإنجليزية من تواجدها في مجال صناعة السيارات، حيث بدأت في تسليم النسخة LOTUS EVIJA ذات القدرات الخارقة، بعد 5 سنوات من ظهور تلك النسخة للمرة الأولى، وأشارت بعض التقارير العالمية أن جائحة كوفيد 19 هي التي تسببت في تأخير التطوير.

لوتس ايفايا

تمتلك السيارة لوتس ايفايا قدرات فنية عالية الأداء تمنحها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق، بالإضافة إلى مظهر خارجي ينتمي إلى طرازات الـ SUPER CARS، مع لمسات انسيابية تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

لوتس ايفايا

القدرات الفنية للسيارة لوتس ايفايا

تعتمد سيارة لوتس ايفايا على 4 محركات كهربائية، تستطيع أن تنتج قوة إجمالية قدرها 2.011 حصانا، وبهذه القدرات الفنية الخارقة يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة أقل من 3 ثوانٍ.

لوتس ايفايا

بينما تستغرق مدة زمنية أقل من 9 ثوانٍ، للانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 218 ميلًا في الساعة، أي ما يعادل 351 كيلومتر في الساعة.

لوتس ايفايا

وتضم بطارية بقدرة 93 كيلو واط في الساعة، وتعتمد السيارة على تقنية الشاحن السريع بقوة 350 كيلو واط/ساعة، مما يمنحها القدرة على الشحن في 18 دقيقة لشحن البطارية إلى نسبة 80%، ناقل سرعات باللمس، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، لوحة للتحكم في الكثير من الوظائف على يمين قائد المركبة.

لوتس ايفايا

سعر السيارة لوتس ايفايا 

يقدر سعر السيارة لوتس ايفايا بحوالي 2.4 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب 3 ملايين دولار أمريكي.

لوتس ايفايا
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