رئيس الوزراء الإسباني: ستظهر الانتخابات أن مدريد لا تُحكم من واشنطن أو تل أبيب

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت إن الانتخابات العامة التي ستجرى في 29 نوفمبر ستثبت أن إسبانيا تُحكم من داخل البلاد، وليس من واشنطن أو تل أبيب أو بوينس آيرس أو موسكو، حيث تعهد بمقاومة نفوذ اليمين المتطرف الدولي.

وفي كلمة ألقاها في فعالية انتخابية في تاراغونا، دافع سانشيز عن مواقف حكومته في السياسة الخارجية ومعارضتها لزيادة الإنفاق العسكري.

وقال: "في 29 نوفمبر، سنقول لهم بأصواتنا إن إسبانيا تحكم من إسبانيا، وليس من واشنطن، وليس من تل أبيب، وليس من بوينس آيرس، وليس من موسكو، بل من إسبانيا".

وأضاف: "لن نسمح لبلادنا بأن تصبح معقلاً أو ساحة خلفية لليمين المتطرف الدولي".

وأكد سانشيز معارضة حكومته للحرب في إيران والإبادة الجماعية في غزة، مع إعادة تأكيد دعمه لإقامة دولة فلسطينية والتعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين.

كما دافع عن قراره برفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، قائلاً إن إسبانيا ستواصل إعطاء الأولوية للتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.

وتعهد رئيس الوزراء بمواصلة مقاومة اليمين المتطرف، واصفاً إسبانيا بأنها "منارة" ستستمر في إلهام العالم.