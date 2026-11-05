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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك إسبانيا يفتتح القمة الأيبيرية الأمريكية الثلاثين بمشاركة وفود من 22 دولة لتعزيز التعاون بين أوروبا وأمريكا اللاتينية

ملك إسبانيا يفتتح القمة الأيبيرية الأمريكية الثلاثين بمشاركة وفود من 22 دولة لتعزيز التعاون بين أوروبا وأمريكا اللاتينية
ملك إسبانيا يفتتح القمة الأيبيرية الأمريكية الثلاثين بمشاركة وفود من 22 دولة لتعزيز التعاون بين أوروبا وأمريكا اللاتينية
أ ش أ

افتتح ملك إسبانيا فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيثيا في مدريد، اليوم /الخميس/، أعمال القمة الأيبيرية الأمريكية الثلاثين التي تجمع قادة من الدول الناطقة بالإسبانية والبرتغالية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين أوروبا وأمريكا اللاتينية.

واجتمعت وفود الدول الأعضاء، البالغ عددها 22 دولة، حفل الاستقبال في المسرح الملكي "تياترو ريال" بمدريد، حيث كان في استقبالها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب ما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

وحضر مراسم الاستقبال الرسمية 10 رؤساء دول أو حكومات من بينهم رؤساء سبع من دول أمريكا اللاتينية هم خافيير ميلي من الأرجنتين، وخوسيه أنطونيو كاست من تشيلي، وبرناردو أريفالو من جواتيمالا، فيما غاب كل من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، والقائمة بأعمال الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز.

وشارك في الحفل كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. كما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد لإجراء محادثات منفصلة.

ويتضمن برنامج يوم الخميس عقد الجلسة العامة والتقاط الصورة الرسمية في "معرض المجموعات الملكية"، وذلك في وقت تشهد فيه إسبانيا حالة من الحداد على أرواح 69 ضحية قضوا في حادث قطار وقع الأسبوع الماضي.

ملك إسبانيا فيليبي السادس قرينته الملكة ليتيثيا في مدريد أعمال القمة الأيبيرية الأمريكية

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