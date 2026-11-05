بعد تكريم ميار عثمان .. نصائح مهمة لتشجيع الأطفال على القراءة والتثقيف

قالت سهير صفوت، أستاذ ورئيس قسم قسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إن تكريم الرئيس السيسي لـ ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي يحمل رسائل مهمة بشأن إعادة الاعتبار للغة العربية، باعتبارها وعاء الهوية الثقافية والوطنية.

وأشارت سهير صفوت خلال مداخلة هاتفية مع حياة مقطوف ومحمد جوهر ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إلى أن الاهتمام الرئاسي بالنماذج المتميزة في العلم والمعرفة يعزز قيمة القراءة لدى الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في غرس الهوية الوطنية لدى الأبناء، من خلال توفير المناخ المناسب لتنمية شغفهم بالقراءة والثقافة، مؤكدة أن نجاح ميار يعكس أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة.

وشددت على ضرورة تكاتف وسائل الإعلام ودور النشر والمؤسسات الثقافية لإعادة الاهتمام باللغة العربية، إلى جانب تطوير تدريسها داخل المدارس وإحياء الأنشطة المكتبية، مشيرة إلى أهمية تشجيع إنتاج كتب الأطفال وإنشاء مكتبات صغيرة في الأحياء.

وأضافت أن إتقان اللغة العربية يجب أن يسبق تعلم اللغات الأجنبية، موضحة أن الحفاظ على اللغة يمثل إرادة مجتمعية ووطنية، وليس مجرد فروق فردية بين الطلاب.

وأشارت إلى أن مرحلة الطفولة المتأخرة، من الصف الأول الابتدائي حتى السادس الابتدائي، تعد من أهم المراحل لغرس حب القراءة والثقافة، داعية إلى استثمار العالم الرقمي في تقديم محتوى باللغة العربية الفصحى، بما يتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة.