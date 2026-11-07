محمد رمضان يحيي ذكرى وفاة والده الأولى برسالة مؤثرة: مكانك في قلبي لا يُعوّض

استعاد الفنان محمد رمضان ذكرى رحيل والده الأولى، معبرًا عن افتقاده له بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، ودعا له بالرحمة والمغفرة.

وكتب رمضان: «مكانك في قلبي يا أبويا عمره ما هيتعوض، ربنا يرحمك ويجعل الجنة دارك يا أغلى الناس.. السنوية الأولى لوفاة أبويا، أسألكم الفاتحة».

محمد رمضان وعصام صاصا يطرحان «أخوك واجهة»

وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان الخميس الماضي أغنية «أخوك واجهة» بمشاركة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في دويتو جمع بين اللونين الغنائيين اللذين يقدمهما الثنائي.

رسالة محمد رمضان إلى أحمد العوضي

وكان رمضان قد وجه مؤخرًا رسالة إلى الفنان أحمد العوضي، أشاد خلالها بتقديره لأبناء الطبقات البسيطة واعتزازه بجذوره الشعبية، مؤكدًا دور هذه البيئات في ظهور عدد كبير من نجوم مصر.

وقال رمضان: «بحب حبك الصادق لأهلنا البسطاء اللي ساهموا في صناعتنا وصناعة كتير من عظماء مصر على مدار تاريخ طويل، وبحب فخرك بانتمائك ليهم».

وأضاف مازحًا: «أنت صحيح أكبر مني سنا، لكن أنا أخدت فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر أنت أخويا الكبير وبالبطولات أنا أخوك الكبير».