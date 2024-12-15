بـ 230 ألف جنيه .. سيارة فرنسية لمحبي الهاتشباك | سوق المستعمل

تتنوع السيارات الأوروبية المقدمة في السوق المصري، منها إصدارات الأسد الفرنسي بيجو، وتعد السيارة رقم 206 والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، واحدة من أشهر السيارات المطروحة في سوق المستعمل، حيث اكتسبت شعبية كبيرة منذ انطلاقها، نسبة إلى التصميم الخارجي الشبابي وسعرها.

القدرات الفنية للسيارة بيجو 206

تعتمد السيارة بيجو 206 على ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، وتقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 75 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، و118 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3400 دورة في الدقيقة.

بيجو 206

استهلاك الوقود وتسارع السيارة بيجو 206

جاءت السيارة بيجو 206 بقدرات قياسية من ناحية التسارع واستهلاك الوقود، حيث قدرت بحوالي 6.5 لتر عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وزمن للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 14 ثانية.

بيجو 206

تجهيزات السيارة بيجو 206

تأتي السيارة بيجو 206 بمجموعة من التجهيزات منها، وسائد هوائية أمامية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، نظام ترفيهي صوتي، راديو، مدخل AUX، قفل مركزي للأبواب، مقصورة تتسع إلى 5 أفراد، جنوط 14 بوصة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي للناحية الأمامية، وفي بعض الموديلات يأتي للناحية الخلفية ايضا.

بيجو 206

سعر السيارة بيجو 206 في سوق المستعمل

ظهرت السيارة بيجو 206 موديل 2001 في السوق المصري للسيارات المستعملة بمفهوم الفبريكا من الداخل، مع تحديثات خارجية، بسعر يبلغ 230 ألف جنيه، وفي كل الأحوال ننصح دومًا راغبي شراء اي سيارة مستعملة، إجراء عملية الفحص الفني، ومراجعة متوسط سعر السيارة في السوق.