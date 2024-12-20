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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

جديد من كيا .. سيروس 2025 الرياضية بحجم صغير | صور

كيا سيروس
كيا سيروس
صبري طلبه
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كشفت عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، عن أحدث اصداراتها في الهند، وهي النسخة التي تحمل إسم "سيروس"، وتقدم بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية ولكن بحجم صغير.

تصميم السيارة كيا سيروس

 

تأخذ السيارة سيروس بعض ملامح قرينتها الكبري EV9، حيث دعمت بمصابيح أمامية رأسية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود، بالاضافة إلى أقطاب ثنائية على جانبي السقف، ودعامات جانبية ناحية العجلات تتناسب مع الصادم الأمامي.

كيا سيروس

وترتكز السيارة كيا سيروس على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة، ومصابيح حرف L على جانبي الزجاج الخلفي، وسبويلر مدبب، مقابض مخفية لجميع الأبواب، ودعمت السيارة بقاعدة عجلات قياسها 2250 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 465 لتر.

كيا سيروس

تجهيزات السيارة كيا سيروس 

 

تضم السيارة كيا سيروس إضاءة محيطة تتكون من 64 لون، شاحن لاسلكي للهواتف، نظام صوتي ترفيهي فاخر يصل إلى 8 مكبرات، لوحة 5 بوصة للتحكم في المناخ، بينما تضم لوحة عدادات رقمية لقراءة البيانات، وشاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 12.3 بوصة، 6 وسائد هوائية للحماية، مقاعد كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كيا سيروس

القدرات الفنية للسيارة كيا سيروس 

 

تعتمد السيارة كيا سيروس على محرك ديزل يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بنوعين من نواقل الحركة يدوي وأوتوماتيكي الأداء كلاهما سداسي السرعات، بالاضافة إلى الاعتماد على محرك اخر سعة 1000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة قدرها 118 حصانا وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 172 نيوتن متر.

كيا سيروس
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