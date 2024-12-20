بأقل سعر للمستعمل.. سيارة هيونداي أوتوماتيك موديل 2010

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من سيارات هيونداي الكورية الجنوبية، والتي تتنوع بحسب الموديلات والقدرات الفنية، إلى جانب عناصر التصميم الخارجي بين السيدان، والرياضية، وفئة الهاتشباك الشهيرة.

وتعتبر السيارة هيونداي جيتز واحدة من أشهر السيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، ورصدت هذه السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا من الداخل وبأسعار تبدأ من 380 ألف جنيه لموديلات 2010.

هيونداي جيتز

تجهيزات السيارة هيونداي جيتز

تحتوي السيارة هيونداي جيتز على مرايات جانبية كهربائية، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء، عجلة قيادة باور ستيرنج، نظام صوتي ترفيهي، إنذار مانع للسرقة، جنوط رياضية.

هيونداي جيتز

تصميم السيارة هيونداي جيتز

تعتمد السيارة هيونداي جيتز على قاعدة عجلات بطول 2.45 م، بينما يصل طولها الكلي إلى 3.825 م، و1.665 م للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.495 مم، وتظهر السيارة بمقدمة ذات مصابيح حادة الشكل، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وتصميم رباعي الأبواب إلى جانب مساعدة تخزين خلفية وبإطلالة الهاتشباك.

هيونداي جيتز

القدرات الفنية للسيارة هيونداي جيتز

زودت السيارة هيونداي جيتز بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 106 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، و144 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 3200 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

هيونداي جيتز

وقدمت السيارة هيونداي جيتز قياسيًا بمعدل استهلاك للوقود يصل إلى 7 لترات لكل 100 كيلومتر، والقدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تقدر بـ 12 ثانية.