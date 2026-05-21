5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر.. الأولى بأقل سعر

تتنوع السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية في السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو من ناحية الأسعار، إلى جانب التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية الكروس أوفر أو الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أسعار ومواصفات 5 سيارات تحمل العلامة الفرنسية في مصر.

رينو كارديان

دعمت رينو كارديان بمحرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، يتراوح السعر بين 875,000 و 990,000 جنيه.

بيجو 5008

تأتي بيجو 5008 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الأمامي، وتبدأ أسعار السيارة من 2,274,990 إلى 2,574,990 جنيه.

سيتروين C4X

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 130 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، مع تقنية الجر الأمامي، وناقل سرعات أوتوماتيك، ويتراوح السعر بين 1,290,000 و 1,420,000 جنيه.

رينو داستر

زودت رينو داستر بمحرك بنزين بسعة 1.3 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تصل إلى 150 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع أمامي، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,195,000 و 1,395,000 جنيه.

بيجو 408

حصلت بيجو 408 على محرك تيربو سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج 215 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,889,990 و 2,199,990 جنيه.