بيجو 308 GTi الكهربائية الجديدة | صور

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو 308 GTi، وتنتمي 308 GTi لفئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين العملية والأداء العالي، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فولكس فاجن ID.3 GTX و إم جي 4 XPower.

سيارة بيجو 308 GTi الكهربائية الجديدة

مواصفات بيجو 308 GTi الكهربائية

زودت سيارة بيجو 308 GTi الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة LED، وبها شبكة تهوية أمامية تحمل شعار GTi الشهير بلمسات من اللون الأحمر، وتم خفض ارتفاع السيارة لتعزيز الثبات، وبها جنوط رياضية مقاس 19 بوصة وتنانير جانبية تحسن من الديناميكية الهوائية، وبها عجلة قيادة صغيرة مكسوة بجلد النابا مع خياطة حمراء تمنح شعور بالسيطرة المطلقة، وبها مقاعد رياضية حاضنة توفر دعم جانبي ممتاز عند المنعطفات، وبها مواد مستدامة عالية الجودة، وبها شاشات رقمية توفر واجهات مخصصة لعرض بيانات الأداء مثل عزم الدوران الفوري وقوة الجاذبية (G-force) .

محرك بيجو 308 GTi الكهربائية

تنتج سيارة بيجو 308 GTi الكهربائية قوة تصل إلي 276 حصان، وبها بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 400 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 400 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

سعر بيجو 308 GTi الكهربائية

تباع سيارة بيجو 308 GTi الكهربائية في سوق السيارات السعودي بسعر 165 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة بيجو في صناعة السيارات

تأسست شركة بيجو الفرنسية عام 1810، وتحولت من صناعة الأدوات الفولاذية والدراجات إلى رائدة في عالم السيارات منذ عام 1889، لتصبح أقدم شركة سيارات لا تزال تعمل عالمياً.

واشتهرت بابتكاراتها الهندسية، مثل محركات البنزين المبكرة، وتطورت لتصبح واحدة من أبرز مصنعي السيارات في أوروبا والعالم بفضل تصاميمها المبتكرة.