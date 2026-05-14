سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: بويك انفيستا، ورينو كارديان، وتويوتا ياريس كروس، وهوندا ZR-V، وسوزوكي ارتيجا .

بويك انفيستا موديل 2026

تحصل سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بويك انفيستا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

رينو كارديان موديل 2026

تنتج سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوة 125 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

يتراوح سعر سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي من 63 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 79 ألف ريال سعودي .

هوندا ZR-V موديل 2026

عزم دوران سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا ZR-V موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 144 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

سوزوكي ارتيجا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي ارتيجا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .