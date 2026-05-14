قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
إنقاذ 15صغيرا .. ضبط المتهمين باستغلال الأحداث في التسول وبيع السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي

سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي
سيارات عائلية 2026 في السوق السعودي
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: بويك انفيستا، ورينو كارديان، وتويوتا ياريس كروس، وهوندا ZR-V، وسوزوكي ارتيجا .

بويك انفيستا موديل 2026

تحصل سيارة بويك انفيستا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 137 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بويك انفيستا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بويك انفيستا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 115 ألف ريال سعودي .

رينو كارديان موديل 2026

تنتج سيارة رينو كارديان موديل 2026 قوة 125 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو كارديان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة رينو كارديان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 84 ألف ريال سعودي .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 114 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا ياريس كروس موديل 2026

يتراوح سعر سيارة تويوتا ياريس كروس موديل 2026 في سوق السيارات السعودي من 63 ألف ريال سعودي، ويصل إلي 79 ألف ريال سعودي .

هوندا ZR-V موديل 2026

عزم دوران سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا ZR-V موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 144 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا ZR-V موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 145 ألف ريال سعودي .

سوزوكي ارتيجا موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكي ارتيجا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 72 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 78 ألف ريال سعودي .

سوق السيارات السعودي صناعة السيارات سوزوكي ارتيجا بويك انفيستا موديل 2026 رينو كارديان موديل 2026 تويوتا ياريس كروس موديل 2026 هوندا ZR V موديل 2026 سوزوكي ارتيجا موديل 2026 مستقبل صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

منظومة الشكاوي

هيئة الدواء المصرية: التعامل مع أكثر من 15 ألف شكوى واستفسار منذ تفعيل المنظومة الحكومية

بنك التعمير

بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza

صورة ارشيفية

وزير التعليم: ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك طلابنا إمكانيات تؤهلهم لسوق العمل

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد