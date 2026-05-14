تكنولوجيا وسيارات

أزمة بصناعة السيارات الألمانية تهدد 225 ألف وظيفة

تواجه صناعة السيارات في المانيا تحديات متصاعدة قد تؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف خلال السنوات المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتحول السريع نحو السيارات الكهربائية.

وكشفت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديجارد مولر، أن التقديرات الجديدة تشير إلى احتمال فقدان نحو 225 ألف وظيفة في القطاع بحلول عام 2035، بزيادة تصل إلى 35 ألف وظيفة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأوضحت أن القطاع فقد بالفعل قرابة 100 ألف وظيفة خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بينما كانت التقديرات السابقة تشير إلى خسارة نحو 190 ألف وظيفة فقط حتى عام 2035.

وأكدت أن شركات توريد مكونات السيارات ستكون الأكثر تضررا من التحولات الجارية داخل الصناعة، خاصة مع التراجع التدريجي للسيارات المزودة بمحركات الاحتراق التقليدية مقابل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وهو ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من المكونات والعمالة المرتبطة بالصناعة التقليدية.

وأشارت إلى أن قطاع السيارات الألماني يواجه ما وصفته بـ"أزمة تنافسية مستمرة" داخل ألمانيا وأوروبا، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية مقارنة ببعض الأسواق العالمية الأخرى.

وأضافت أن الشركات تعاني من عدة تحديات متزامنة، أبرزها ارتفاع الضرائب والرسوم، وزيادة أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة العمالة، إلى جانب التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي تضغط على الصناعة بشكل متزايد.

ويعد قطاع السيارات من أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا، إذ يوفر مئات الآلاف من فرص العمل ويمثل أحد أبرز أعمدة الصناعة والتصدير في البلاد، إلا أن التحولات العالمية في سوق السيارات باتت تفرض ضغوطا كبيرة على الشركات الأوروبية التقليدية لإعادة هيكلة أعمالها والتكيف مع مستقبل التنقل الكهربائي.

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين.. كام يوم رسمي؟

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

PUBG Mobile تعتذر للمسلمين وتسحب "يد القدير" بعد موجة غضب واسعة

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

