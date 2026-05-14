قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يطرح ميزات ذكاء اصطناعي وتحسينات جديدة..إليك كل ما لاتعرفه عن تحديث OxygenOS 16.1

طرح تحديث OxygenOS 16.1
طرح تحديث OxygenOS 16.1
لمياء الياسين

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.1 لأجهزتها، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين الرسوم المتحركة، وإعادة تصميم شاشة القفل، وتعزيز معالجة الذكاء الاصطناعي. يتوفر التحديث حاليًا لمستخدمي ون بلس 15 في مناطق محددة، وسيتم توسيع نطاقه قريبًا.

صدر التحديث مبدئيًا كإصدار تجريبي (RC)، وبدأ طرحه تدريجيًا لمستخدمين أوسع نطاقًا في وقت سابق من هذا الأسبوع. 

ميزات تحديث  OxygenOS 16.1

بالنسبة لمستخدمي OnePlus 15 ، يحمل تحديث OxygenOS 16.1 المستقر إصدار البرنامج الثابت CPH2745_16.0.7.201 (EX01) ويبلغ حجم تحميله حوالي 2.1 جيجابايت. ويجري طرحه حاليًا للمستخدمين، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق أخرى قريبًا.

لتثبيت آخر تحديث على هاتف OnePlus الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز، ثم انقر على بطاقة OxygenOS في الأعلى للتحقق من وجود تحديثات متاحة. يُرجى العلم أن التحديث يُطرح على دفعات، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

ما الجديد في تحديث OxygenOS 16.1؟

ما الجديد في تحديث OxygenOS 16.1؟

يعد من أبرز مزايا نظام OxygenOS 16.1 إضافة ميزة Live Space، وهي نفسها الميزة المتوفرة في هواتف سامسونج باسم "Now Bar". تظهر هذه الميزة على شكل كبسولة أسفل شاشة القفل لعرض الإشعارات والتحديثات المباشرة، مثل المؤقتات والموسيقى ونتائج المباريات. أصبح النظام الآن أكثر استجابة، وكذلك الرسوم المتحركة.

يُقدّم نظام OxygenOS 16.1 مركز تحكم مُعاد تصميمه وميزة "الأنشطة المباشرة" المُطوّرة التي تدعم الآن المكالمات الجارية، ومسجل الصوت، والمؤقت، والمصباح اليدوي، والخرائط. كما يُحسّن التحديث معالجة الصور والمستندات والترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تحديث OxygenOS 161 شركة ون بلس مستخدمي ون بلس 15 بطاقة OxygenOS المكالمات الجارية ميزة Live Space

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

بوسي تثير الجدل

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد