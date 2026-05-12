أخبار التكنولوجيا| بمواصفات احترافية فيفو تغزو الأسواق بهاتف Vivo V60 .. تحديث OxygenOS 16.1 يقدم ميزات جديدة

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف Vivo V60 إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة فيفو هاتفها الجديد Vivo Y60، وهو هاتف ذكي اقتصادي يدعم تقنية الجيل الخامس، ضمن سلسلة هواتف Y.

يأتي الهاتف مزودًا بمعالج سنابدراجون من الفئة الرابعة، وبطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعيار IP65 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى شهادة SGS لمقاومة السقوط والصدمات من فئة الخمس نجوم. إليك أهم مواصفاته وميزاته وسعره

هتقلب الموازيين.. تحديث OxygenOS 16.1 يقدم ميزات جديدة

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.1 لأجهزتها، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين الرسوم المتحركة، وإعادة تصميم شاشة القفل، وتعزيز معالجة الذكاء الاصطناعي. يتوفر التحديث حاليًا لمستخدمي ون بلس 15 في مناطق محددة، وسيتم توسيع نطاقه قريبًا.

صدر التحديث مبدئيًا كإصدار تجريبي (RC)، وبدأ طرحه تدريجيًا لمستخدمين أوسع نطاقًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

بأقوى معالج وشاشة عملاقة .. هواوي تغزو الأسواق بجهاز لوحي جديد

كشفت هواوي مؤخرًا عن جهازها اللوحي MatePad Pro Max للأسواق العالمية.

وتفيد التقارير أن الشركة تستعد الآن لإطلاق الجهاز في الصين، ربما في يونيو. وقبل الإطلاق المتوقع، كشف موقع Digital Chat Station أن النسخة الصينية ستختلف قليلًا عن النسخة العالمية. كما يدّعي الموقع أن سلسلة هواتف Huawei Nova 16 ونماذج الساعات الذكية الجديدة ستُطرح في الصين بالتزامن مع جهاز MatePad Pro Max.

قبل انطلاقه الرسمي .. إليك مواصفات هاتف ريلمي 16T 16T

بعد أسابيع من التسريبات، أكدت شركة ريلمي رسميًا أن هاتف ريلمي 16T سيُطرح في الأسواق يوم 22 مايو. ويأتي هذا الجهاز خلفًا لهاتف ريلمي 15T الذي أُطلق العام الماضي، والذي تميز بمواصفات مثل شاشة AMOLED FHD+ مقاس 6.57 بوصة، ومعالج Dimensity 6400، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير. وأكدت الشركة أن هاتف ريلمي 16T سيحتوي على أكبر بطارية في تاريخ هواتف ريلمي المرقمة.

