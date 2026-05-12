هتقلب الموازيين.. تحديث OxygenOS 16.1 يقدم ميزات جديدة

بدأت شركة ون بلس بطرح تحديث OxygenOS 16.1 لأجهزتها، مع التركيز بشكل أساسي على تحسين الرسوم المتحركة، وإعادة تصميم شاشة القفل، وتعزيز معالجة الذكاء الاصطناعي. يتوفر التحديث حاليًا لمستخدمي ون بلس 15 في مناطق محددة، وسيتم توسيع نطاقه قريبًا.

صدر التحديث مبدئيًا كإصدار تجريبي (RC)، وبدأ طرحه تدريجيًا لمستخدمين أوسع نطاقًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ميزات تحديث OxygenOS 16.1

بالنسبة لمستخدمي OnePlus 15 ، يحمل تحديث OxygenOS 16.1 المستقر إصدار البرنامج الثابت CPH2745_16.0.7.201 (EX01) ويبلغ حجم تحميله حوالي 2.1 جيجابايت. ويجري طرحه حاليًا للمستخدمين، ومن المتوقع أن يصل إلى مناطق أخرى قريبًا.

لتثبيت آخر تحديث على هاتف OnePlus الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز، ثم انقر على بطاقة OxygenOS في الأعلى للتحقق من وجود تحديثات متاحة. يُرجى العلم أن التحديث يُطرح على دفعات، لذا قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين بضعة أيام.

ما الجديد في تحديث OxygenOS 16.1؟

يعد من أبرز مزايا نظام OxygenOS 16.1 إضافة ميزة Live Space، وهي نفسها الميزة المتوفرة في هواتف سامسونج باسم "Now Bar". تظهر هذه الميزة على شكل كبسولة أسفل شاشة القفل لعرض الإشعارات والتحديثات المباشرة، مثل المؤقتات والموسيقى ونتائج المباريات. أصبح النظام الآن أكثر استجابة، وكذلك الرسوم المتحركة.

يُقدّم نظام OxygenOS 16.1 مركز تحكم مُعاد تصميمه وميزة "الأنشطة المباشرة" المُطوّرة التي تدعم الآن المكالمات الجارية، ومسجل الصوت، والمؤقت، والمصباح اليدوي، والخرائط. كما يُحسّن التحديث معالجة الصور والمستندات والترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.