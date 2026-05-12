تكنولوجيا وسيارات

البديل الأفضل لهاتف طفلك الأول.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق

لمياء الياسين

تعد الساعات الذكية للأطفال هي الأداة المثالية للجمع بين الأمان والتواصل؛ فهي تمنحك الطمأنينة عبر تتبع موقع طفلك، وتمنحه استقلالية آمنة. 

مواصفات ساعة Redmi الذكية للأطفال

إذا كنت تبحث عن ساعه ذكية بمواصفات عصرية لطفلك يمكنك التفكير في ساعة  Redmi الذكية للأطفال من شاومي وهي أول ساعة ذكية للأطفال على الإطلاق، و تأتي بالعديد من الميزات.

وأصبحت ساعة Redmi Kids الذكية متاحة الآن للحجز عبر موقع JD.com، وستتوفر في المتاجر في 24 مارس ويصل سعرها إلي 499 يوانًا (69 دولارًا أمريكيًا).


 

تتميز ساعة Redmi Kids الذكية بشاشة كبيرة مقاس 1.68 بوصة بدقة 360 × 390 بكسل وكثافة بكسلات 315 بكسل لكل بوصة مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة للأطفال.

وتأتي الساعة مزودة بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل تدعم الصور عالية الجودة ومكالمات الفيديو ، مما يتيح للآباء التواصل مع أطفالهم في أي وقت، لضمان اتصال متواصل، تدعم الساعة الذكية شبكة الجيل الرابع 4G كاملةً عبر جميع شركات الاتصالات الصينية الرئيسية ونظام تحديد المواقع بالذكاء الاصطناعي، وذلك للحفاظ على سلامة الأطفال وراحة بال الآباء وتحفظ الساعة سجلًا لمواقعهم لمدة 90 يومًا، ويتميز بإعدادات منطقة الأمان مع تنبيهات فورية.

على الجانب الآخر تأتي الساعة مزودة ببطارية ليثيوم عالية الطاقة بسعة 950 مللي أمبير/ساعة، تدعم الاستخدام لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بشحنة واحدة، مما يوفر حماية طويلة الأمد. كما صُممت الساعة الذكية بمقاومة للماء حتى عمق 20 مترًا، باستخدام مكونات احترافية مقاومة للماء وتقنيات عزل خاصة. هذا يعني أنه يمكن للأطفال ارتداؤها أثناء غسل أيديهم أو اللعب تحت المطر دون قلق، مع أنه لا يُنصح باستخدامها للاستحمام أو السباحة.

تدعم الساعة تطبيق WeChat للأطفال، مما يتيح تفاعلًا اجتماعيًا آمنًا وسهلاً، حيث يمكن للوالدين تقييد الاستخدام أو إيقافه. 

و تأتي الساعة أيضا بسعة تخزين كبيرة تبلغ 4 جيجابايت، وتدعم تطبيقات تعليمية متنوعة، من القصص والموسيقى إلى مواد مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والتفكير المنطقي. 

ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو

من جانبها أطلقت هواوي ساعتين ذكيتين جديدتين مصممتين خصيصاً للأطفال. تم الإعلان عالمياً عن ساعتي هواوي واتش كيدز إكس 1 وواتش كيدز إكس 1 برو خلال فعالية إطلاق المنتجات المبتكرة للشركة، إلى جانب سلسلة واتش فيت 5 ، وواتش ألتيميت ديزاين سبرينج إيديشن، وواتش جي تي رانر 2 ريسينج ليجند إيديشن.

تتميز كلتا الساعتين بتصميم مُصمم خصيصًا للأطفال، مع هيكل قابل للطي والدوران 360 درجة. تأتي ساعة Watch Kids X1 مزودة بسوار سيليكون ناعم، بينما يتميز طراز Pro بتصميم قابل للفصل يسمح بوضع الساعة داخل حافظة كاميرا مُرفقة في العلبة. تقول هواوي إن هذا يُتيح للأطفال استخدامها ككاميرا لالتقاط الصور.

تتميز الساعات بشاشة AMOLED مقاس 1.82 بوصة بدقة 480 × 408 بكسل، مع طبقة حماية مسبقة التركيب مضادة لأشعة الشمس. كما يشتمل كلا الطرازين على كاميرا أمامية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل بزاوية 110 درجة، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط الصور وإجراء مكالمات فيديو عالية الدقة عبر تطبيق FamCare من هواوي.

